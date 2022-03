Fasnacht Uislumpätä für die Kleinen und Grossen Eine tolle Stimmung und eine grosse Begeisterung herrschte am Dienstag bei der traditionellen Ribi-Häxä-Kinderfasnacht in Dallenwil.

Sieben Guggenmusiken sorgten für ausgelassene Stimmung auf dem Dorfplatz. Bild: Franz Niederberger (Dallenwil, 1. März 2022)

Auf dem prall gefüllten Dorfplatz in Dallenwil gab der Nachwuchs und die sieben Guggenmusiken noch einmal so richtig Vollgas, sie genossen die letzten Stunden in vollen Zügen bei herrlichem Kaiserwetter. Keine Spur von Müdigkeit oder Katerstimmung bei den Kindern, der Fasnachtsnachwuchs zeigte sich von der schönsten, kreativsten Seite.

Der letzte Fasnachtstag hatte es in sich: Zu den kakofonischen Klängen wurde getanzt und gefeiert. Keine Wehmut kam beim Obergugger der Ribi-Häxä, Stefan «Steven» Mühlebach auf. «Nach der Fasnacht ist vor der Fasnacht.» Die Kinderfasnacht begeisterte auch ihn, ihm war es wichtig, auch dem Nachwuchs die Möglichkeit zu bieten, die Fasnacht zu erleben. «Die Ribi-Häxä gehören zum Dorf Dallenwil und es war klar, dass wir auch unseren gesellschaftlichen Beitrag leisten», gab der Obergugger zu verstehen. Grosse Freude herrschte auch beim anwesenden Frohsinnvater Norbert I. mit Gefolge. Für ihn geht eine unvergesslich tolle Zeit ganz nach dem Moto «läbe liebe lache» vorbei, etwas, das eigentlich nicht nur in der närrischen Zeit ein Thema sein sollte, so der Frohsinnvater.

Kinder und Erwachsene genossen den letzten Fasnachtstag bei bestem Wetter. Bild: Franz Niederberger (Dallenwil, 1. März 2022)

Am Abend ging die grosse «Uislumpätä» auf dem Dorfplatz über die Bühne, noch einmal zogen die Guggen ihre Register bis zum endgültigen Finale.