Nidwalden Die FDP nominiert Joe Christen, Judith Odermatt und Dominik Steiner für den Regierungsrat Die Nidwaldner FDP tritt mit einem Dreierticket zu den Wahlen in den Regierungsrat an.

Neben dem amtierenden Landwirtschafts- und Umweltdirektor Joe Christen (57, Stans) nominierte die FDP-Versammlung am Donnerstagabend die Oberdorfer Gemeindepräsidentin Judith Odermatt-Fallegger (58) und den Ennetbürger Landrat Dominik Steiner (48) für den Regierungsrat.

Dominik Steiner und Judith Odermatt stellten sich in einer Gesprächsrunde den FDP-Mitgliedern vor. Bild: Roger Zbinden (Stans, 13. Januar 2022)

FDP-Vizepräsident Bruno Duss erläuterte der Versammlung den Vorschlag des Wahlausschusses. Der Entscheid, mit drei Personen zur Regierungsratswahl anzutreten, sei einstimmig gefasst worden. Diskutiert worden seien auch Szenarien mit zwei oder vier Personen. Aus vier von den Ortpartien gemeldeten Kandidaturen sei das Dreierticket bestimmt worden. Nicht zu Nominations-Ehren kam der Buochser Gemeinderat Herbert Würsch.

Regierungsrat Joe Christen sprach per Videobotschaft zur FDP-Versammlung. Links auf dem Podium steht FDP-Präsident Raphael Bodenmüller. Bild: Roger Zbinden (Stans, 13. Januar 2022)

Aus der Versammlung kamen keine zusätzlichen Wahlvorschläge. Mit Applaus bekräftigten die anwesenden FDP-Mitglieder im Theatersaal des Kollegiums St. Fidelis in Stans die Nomination der Kandidatin und der beiden Kandidaten.

Vor der offiziellen Nomination stellten sich Judith Odermatt und Dominik Steiner in einer Gesprächsrunde mit Raphael Prinz, Zentralschweiz-Korrespondent von SRF, vor. Joe Christen, der sich derzeit in Corona-Isolation befindet, wandte sich in einer Videobotschaft an die Versammlung.

Zu Beginn der Nominationsversammlung unterhielt sich Raphael Prinz mit FDP-Bundesrätin Karin Keller-Sutter.