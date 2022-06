FDP Oberdorf Frauenpower hält im Vorstand Einzug Yvonne Bosshard aus Oberdorf ist in den Vorstand der FDP-Ortspartei von Oberdorf gewählt worden.

Yvonne Bosshard aus Oberdorf. Bild: PD

An der Parteiversammlung im Schützenhaus Oberdorf wurde Yvonne Bosshard ins Leitungsgremium berufen. «Wir freuen uns auf die bevorstehende Zusammenarbeit mit Yvonne Bosshard», schreibt die Ortspartei in einer kurzen Medienmitteilung. Yvonne sei als «Wilmättlerin» in Oberdorf bestens vernetzt und bringe mit ihrer Expertise und umgänglichen Art Frauenpower ein.

Des Weiteren unterstütze die FDP an der Gemeindeversammlung vom 22. Juni die Anträge des Oberdorfer Gemeinde- sowie des Schulrates, wie sie schreibt. Die ordentliche FDP-Parteiversammlung fand am 8. Juni im Schützenhaus Oberdorf statt. (pd/sez)