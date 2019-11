CVP Stansstad sagt Ja zu allen Geschäften Die CVP Stansstad hat sich an der Orientierungsversammlung vom vergangnen Donnerstag über die Geschäfte der Politischen Gemeinde und der Schulgemeinde vom 28. November informieren lassen.

(pd) Sie freue sich über die ausgeglichenen Budgets und empfehle auch für alle andern Geschäfte ein Ja, schreibt die Partei in einer Mitteilung. Der Seeclub als einer der wichtigsten Sportvereine der Gemeinde soll einen finanziellen Beitrag an die Sanierung des Bootshauses erhalten und der Bootshafen soll in eine selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt überführt werden. Der Schulgemeinde soll grünes Licht für Abklärungen zum Zustand der Gebäude und zu allfällig nötigen Erweiterungen gegeben werden.