Nidwalden Nationalratswahlen werden zum Dreikampf: Beatrice Richard-Ruf kandidiert für die FDP Die Stanser Landrätin kandidiert für den Nationalrat. Somit werden am 22. Oktober drei Kandidierende um den Nidwaldner Sitz in der grossen Kammer kämpfen.

Beatrice Richard-Ruf aus Stans will für die FDP in den Nationalrat. Bild: PD

Die Stanser Landrätin Beatrice Richard-Ruf kandidiert für den Nationalrat. Das teilte die FDP Stans am Montag kurz vor Eingabeschluss mit. Die 61-Jährige ist seit 2013 Mitglied des Landrates, wo sie unter anderem der Justizkommission vorsteht. Richard-Ruf wird in der Mitteilung mit folgenden Worten zitiert: «Mein Anliegen ist es, die Interessen der Bevölkerung, der Wirtschaft und die nachhaltige Entwicklung unseres schönen und lebenswerten Kantons in Bern mit meiner politischen Erfahrung zu vertreten.»

Richard-Ruf war von 2000 bis 2016 Mitglied des Gemeinderates von Stans und amtete ab 2013 als dessen Präsidentin. Neben ihrem politischen Engagement führt sie in Stans eine eigene Firma. Sie ist geschäftsführende Präsidentin des Regionalentwicklungsverbandes Nidwalden/Engelberg und des Forums Elle, der Frauenorganisation der Migros Schweiz. Weiter steht sie Pro Kids Nidwalden vor, dem Trägerverein von Ferienpass Nidwalden, und ist Stiftungsrätin des Culinarium Alpinum in Stans.

In den folgenden Wochen wird die Bevölkerung an verschiedenen Anlässen die Gelegenheit erhalten, mit Richard-Ruf persönlich ins Gespräch zu kommen.

Richard-Ruf ist somit nebst Roland Blättler (SVP) und Regina Durrer-Knobel (Mitte) die dritte kandidierende Person für den Nidwaldner Nationalratssitz, der am 22. Oktober im Rahmen der Nationalratswahlen neu besetzt wird. Weitere Kandidaturen sind bis am Montagmittag keine eingegangen, wie die Staatskanzlei Nidwalden mitteilt. Der bisherige SVP-Nationalrat Peter Keller hat per Ende Legislatur seinen Rücktritt bekannt gegeben. (sig)