Finanzen Die Nidwaldner Staatsrechnung schliesst mit einem positiven Ergebnis ab Die Staatsrechnung 2020 des Kantons Nidwalden schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 1,2 Millionen Franken ab. Das operative Ergebnis verbessert sich gegenüber dem Budget um 6,8 Millionen, obschon die Erträge bei den Gewinnsteuern aufgrund der Corona-Pandemie deutlich unter den Erwartungen geblieben sind.

(mu/pd) Die Verbesserung des operativen Ergebnisses in der Staatsrechnung 2020 sei vor allem auf die höhere Ausschüttung der Schweizerischen Nationalbank zurückzuführen, schreibt der Regierungsrat in einer Mitteilung. Der Kanton Nidwalden hat 8,4 Millionen Franken mehr erhalten. Erfreulich hätten sich auch sich auch die Steuererträge bei den natürlichen Personen entwickelt (+1,5 Mio.) und bei der direkten Bundessteuer (+0,7 Mio.). Hingegen seien die Gewinnsteuern der juristischen Personen mit einem Minus von 6,4 Millionen Franken deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. «Zum einen haben wir das Budget sehr stark erhöht, da die Privilegien für Holding- und Verwaltungsgesellschaften mit der STAF-Vorlage abgeschafft worden sind, zum anderen schlagen insbesondere bei diesen Gesellschaften die Folgen der Corona-Krise durch», wird Finanzdirektor Alfred Bossard zitiert. Unter dem Strich resultiere in der Erfolgsrechnung ein Ertragsüberschuss von 1,2 Millionen Franken, so die Mitteilung weiter. Die staatspolitischen Reserven blieben unangetastet.

Der betriebliche Aufwand von 389 Millionen Franken liege 3,4 Millionen unter dem Budget (-0.9%). Der Transferaufwand habe sich um 1,9 Millionen auf 249,4 Millionen Franken erhöht. Unter Transferaufwand werden Abschreibungen auf Investitionsbeiträge und Beiträge oder Entschädigungen an Gemeinwesen verstanden. Hier seien vor allem Abweichungen bei Spitälern und Pflegeleistungen sowie eine Rückstellung für die Härtefallmassnahmen (-1.8 Mio.) ins Gewicht gefallen. Demgegenüber sei das Budget beim Personalaufwand um 2,8 Millionen und beim Sachaufwand um 2,6 Millionen Franken unterschritten.

Staatsrechnung 2020 Kanton Nidwalden in Mio. Franken Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019 Betrieblicher Aufwand 389 392,3 389,5 Betrieblicher Ertrag 373,4 369,9 363 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit –15,6 –22,4 –26,4 Ergebnis aus Finanzierung 16,8 16,9 16,7 Operatives Ergebnis 1,2 –5,5 –9,7 Ausserordentliches Ergebnis 0 4 7 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 1,2 –1,5 –2,7 Investitionsrechnung Investitionsausgaben 36,1 58,6 31,7 Investitionseinnahmen 13,6 18,1 16,8 Nettoinvestitionen 22,6 40,5 14,8

Der betriebliche Ertrag nehme gegenüber dem Voranschlag um 3,5 Millionen Franken (+0,9%) zu. Der Gesamtsteuerertrag verschlechtere sich hingegen um 3,5 Millionen (-1,7%). Die höhere Ausschüttung der Nationalbank verbessere das Ergebnis bei den Regalien/Konzessionen um total 8,3 Millionen (+59,2%). Der Transferertrag fällt um 1,9 Millionen Franken tiefer aus als prognostiziert. Dies vor allem wegen den um 2,3 Millionen geringeren Einnahmen bei der Verrechnungssteuer.

Die Investitionsrechnung weist Nettoinvestitionen von 22,6 Millionen Franken aus. Im Budget 2020 waren 40,5 Millionen Franken vorgesehen. Die Differenz von 17,9 Millionen Franken ist hauptsächlich auf den Verzug von Bauprojekten zurückzuführen.

Das Nettovermögen II (Fremdkapital minus Finanzvermögen zuzüglich Darlehen und Beteiligungen) reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um 3,8 Mio. auf 103.5 Mio. Franken. Der Selbstfinanzierungsgrad erhöhte sich auf 83,9 Prozent. Das Eigenkapital nahm um 1,7 Mio. zu und beträgt neu 286,5 Mio. Franken.

Finanzdirektor ist optimistisch

«Die Auswirkungen von Corona auf die Staatsrechnung 2020 sind mit rund 3,3 Millionen Franken zu beziffern», hält Finanzdirektor Alfred Bossard in der Mitteilung fest. Darin enthalten seien die Auszahlung von Überzeiten (0,2 Millionen), eine Abgrenzung für den Anteil der Defizitdeckung am öffentlichen Verkehr (0,6 Millionen), Rückstellungen für die Härtefallmassnahmen (1,8 Millionen) sowie verschiedene Positionen wie etwa Materialbeschaffungen, EDV-Unterstützung oder Abfederung Kultur von insgesamt rund 0,6 Millionen Franken. Auf der anderen Seite seien auch viele Positionen tiefer ausgefallen, weil das Budget aufgrund der Corona-Einschränkungen nicht oder nur teilweise ausgeschöpft werden musste. «Die nächsten Jahre werden sicher eine Herausforderung für den Kanton», so Alfred Bossard. «Entscheidend werden vor allem die Auswirkungen auf die Steuererträge sein und wie lange Covid-19-Massnahmen notwendig sind. Wir sind aber optimistisch, dass das gesetzte Ziel von ausgeglichenen operativen Ergebnissen mittelfristig erreicht werden kann.»