Finanzen Nidwalden rechnet mit einem Plus für 2022 Das positive Budget kommt unter anderem dank der Gewinnausschüttung der Nationalbank und höheren Steuererträgen zustande. Für das laufende Jahr rechnet der Regierungsrat ebenfalls mit einem satten Plus anstelle des budgetierten Minus.

Finanzverwalter Marco Hofmann (links) und Finanzdirektor Alfred Bossard stellen das Budget 2022 des Kantons Nidwalden vor. Bild: Martin Uebelhart (Stans, 22. September 2021)

Bei einem prognostizierten Totalaufwand von rund 405 Millionen Franken beträgt das operative Ergebnis im Budget 2022 des Kantons Nidwalden plus 4,7 Millionen Franken. Dieser Wert liegt laut einer Medienmitteilung des Regierungsrats deutlich über dem Budget des aktuellen Jahres mit einem Minus von rund 5,9 Millionen Franken, weshalb auch keine Entnahme aus den finanzpolitischen Reserven vonnöten sein wird. Eine wichtige Rolle spiele dabei die Gewinnausschüttung der Schweizerischen Nationalbank, schreibt die Regierung. Sofern es die finanzielle Situation der Nationalbank zulasse, gingen jährlich neu bis zu 6 Milliarden Franken an Bund und Kantone. Der Regierungsrat rechnet für 2022 mit einer maximalen Gewinnausschüttung. Dies spült dem Kanton Erträge von 20,1 Millionen Franken in die Kasse.

«Dies ist gegenüber dem Budget 2021 eine Zunahme von 6,7 Millionen Franken und trägt einen wesentlichen Teil zum besseren Ergebnis bei», wird Finanzdirektor Alfred Bossard in der Mitteilung zitiert. Auch bei den Steuererträgen geht der Regierungsrat gegenüber dem Budget des laufenden Jahres von einer Zunahme von rund 9 Millionen Franken aus, was einem Total von 205,7 Millionen Franken entspricht. Die Nettoinvestitionen betragen im kommenden Jahr 38,2 Millionen Franken. Die grössten Posten machen die nächsten Etappen der Instandstellungen der Kehrsiten- sowie Wiesenbergstrasse aus, hinzu kommen Wasserbauprojekte, die Innensanierung des Berufs- und Weiterbildungszentrums (BWZ) und der Ersatzbau bei der Job-Vision Nidwalden/Obwalden.

Für 2023 und 2024 rechnet der Kanton mit einem leicht negativen Ergebnis

Der Regierungsrat setze sich zum Ziel, das strukturelle Defizit weiterhin auf ein vertretbares Niveau zu reduzieren, hält er fest. Für 2022 könne dies erreicht werden. «Wir sind uns aber bewusst: Um diese Tendenz zu halten, sind weiterhin viel Disziplin und ein gutes Kostenmanagement aller Akteure erforderlich», so Alfred Bossard. Der Kantonssteuerfuss kann unverändert bei 2,66 Einheiten belassen werden.

Beim Blick in die weitere Zukunft geht der Regierungsrat 2023 und 2024 von einem leicht negativen operativen Ergebnis von jeweils rund 1 Millionen Franken aus. Die Verschlechterung ergibt sich hauptsächlich aufgrund höherer Beiträge an den nationalen Finanzausgleich (2,9 Millionen) sowie des Wegfalls des einmaligen Ertrages im kommenden Jahr vom Verkauf des Baufeldes A beim Landsgemeindeplatz an die Gemeinde Oberdorf (2,9 Millionen). Im Finanzplan 2023 werden aktuell Investitionen von knapp 19 Millionen Franken, im Finanzplan 2024 von rund 26 Millionen Franken ausgewiesen.

Umsetzung von Projekten verzögert sich

Wie sich in der Zwischenzeit zeige, dürfte die laufende Rechnung 2021 erfreulicher abschneiden als prognostiziert, so die Mitteilung der Regierung weiter. Finanzdirektor Alfred Bossard rechnet mit einem positiven Ergebnis in der Höhe von gegen 7 Millionen Franken, was einer Verbesserung von knapp 13 Millionen Franken entspräche. Die Gründe hierfür sind ähnlich wie beim Budget 2022: «Vor allem höhere Steuererträge, die sich in erster Linie durch Nachsteuerverfahren oder definitive Veranlagungen ergeben haben, und die höhere Gewinnausschüttung der Nationalbank führen zum besseren Resultat», erläutert Finanzdirektor Alfred Bossard und ergänzt: «Dies bedeutet auch, dass die wegen der Corona-Krise zum Teil erwarteten Rückgänge nicht eingetroffen sind.» Ferner verzögern sich verschiedene Projekte, allen voran im Baubereich, was in der Rechnung 2021 zu tieferen Ausgaben als vorgesehen führen wird. «Trotz zurückhaltender Budgetierung dürfte dies auch in Zukunft vermehrt der Fall sein», meint Alfred Bossard. Die Prognose für das laufende Jahr geht von Investitionen von 24,9 Millionen Franken aus. Dies wären fast 12 Millionen weniger als budgetiert. (mu/pd)