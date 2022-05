Beckenried Unerwarteter Gewinn dank Grundstücksgewinnsteuern Beckenried darf sich über ein Plus von über einer Million freuen. Geld, das die Gemeinde aufgrund ihrer hohen Investitionstätigkeit gut gebrauchen kann.

1,072 Millionen Franken. So hoch fällt der Ertragsüberschuss der Gemeinde Beckenried für das Rechnungsjahr 2021 aus. Budgetiert haben die Finanzverantwortlichen ein Plus von 17‘700 Franken. Den wesentlichsten Beitrag zum sehr guten Jahresergebnis geleistet haben die Grundstückgewinnsteuern. «Dank zwei ausserordentlicher Steuerfälle konnten Einnahmen von 1,84 Millionen Franken verbucht werden», heisst es in der aktuellen Botschaft der Gemeinde. Budgetiert seien lediglich 530‘000 Franken gewesen, was zum Zeitpunkt der Budgetierung dem langjährigen Durchschnitt entsprochen habe. «Während die Steuern im Grundsatz einfach zu berechnen sind, hängen wir bei den Grundstücksgewinnsteuern etwas in der Luft», erklärt Finanzchef Pascal Zumbühl die hohe Differenz zum Budget. Zwar stütze man sich auch hier auf einen Durchschnittswert der vergangenen vier Jahre. Das Ergebnis 2021 zeige jedoch, dass zwei besondere Steuerfälle das berechnete Szenario schnell aus dem Lot bringen können.

Gemeinde-Quiz. Übersicht von Beckenried. Bild: Corinne Glanzmann (Beckenried, 07. Januar 2020) Corinne Glanzmann / Nidwaldner Zeitung

Ein Blick in die Erfolgsrechnung zeigt zudem, dass die Budgetabweichungen ansonsten sehr gering sind. «Von über 1000 Konten gab es lediglich bei rund 30 Posten Überschreitungen, bei denen ein Nachtragskredit beantragt werden muss. Wir haben sehr, sehr selten hohe Abweichungen», sagt Zumbühl. Insgesamt weist die Gemeinde Beckenried im Jahr 2021 Aufwendungen in der Höhe von 13,894 Millionen Franken und Erträge von rund 14,966 Millionen Franken aus. Der Beckenrieder Finanzchef blickt mit einem guten Gefühl in die Zukunft. «Den Überschuss nehmen wir gerne. Dieser gibt eine gute Grundlage für die nächste Legislatur.» Damit steige die Schuldenlast wegen der hohen Investitionstätigkeit der letzten Jahre etwas weniger stark als angenommen. Und abgesehen von zwei Grossprojekten (Erneuerung der Altstoffsammelstelle und Sanierung Knotenboden) seien nun die meisten grossen Infrastrukturprojekte aufgegleist. Eine Million Franken des Gewinns will die Gemeinde nun als Vorfinanzierung für die Sanierung Knoten Boden einsetzen. Etwas mehr als 72‘000 Franken will sie als Reserve beiseitelegen.

Rechnung, Wahlen, und Reglementsanpassung

Die Stimmberechtigten der Gemeinde Beckenried werden an ihrer Versammlung zudem über die Jahresrechnung der Gemeindewerke befinden. Diese schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 389‘157 Franken ab, budgetiert war ein Plus von 563‘300 Franken. Zudem beantragt die Verwaltungskommission eine Änderung der Verordnung über das Gemeindewerk Beckenried. Des Weiteren werden an der Gemeindeversammlung die Mitglieder der Finanz- und Verwaltungskommission für die Amtszeit von 2022 bis 2026 gewählt und es wird über eine Einbürgerung beschlossen.

Vorgängig findet die Kirchgemeindeversammlung statt. Neben der Jahresrechnung, die einen Verlust von 14‘896 Franken aufweist, stehen insbesondere Wahlen im Zentrum: Fünf Kirchenratsmitglieder, das Vizepräsidium, das Amt des Kirchmeiers und des Ridlikappellenverwalters sowie je drei Sitze in der Finanzkommission und der Landeskirche sind zu besetzen.