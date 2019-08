Nidwaldner Regierungsrat will Flächen für Recycling suchen Der Regierungsrat ist bereit, Standorte für Recyclinganlagen zu ermitteln. Er hat allerdings einige Vorbehalte.

(pd/cgl) Nidwalden Im kantonalen Richtplan werden bisher keine speziellen Flächen für Recyclinganlagen und Aufbereitungsplätze ausgewiesen. Das wollen die Nidwaldner SVP-Landräte Walter Odermatt (Stans) und Armin Odermatt (Büren) ändern. Sie haben dazu eine Interpellation eingereicht (wir berichteten).

Nun liegt die Antwort des Regierungsrats vor: Er ist gewillt, bei der nächsten Richtplananpassung entsprechende Flächen zu sondieren. In erster Linie kämen dafür bestehende Industriegebiete infrage, teilt der Kanton Nidwalden mit, schränkt aber zugleich ein: Vereinzelt grenzen die Industriegebiete an Wohnsiedlungen, weshalb sie sich nicht für Recyclinganlagen eignen würden.

Der Regierungsrat teilt die Ansicht der Interpellanten, dass die Kiesgrube Ennerberg aufgrund der vorhandenen Infrastruktur und Zufahrt eine potenzielle Variante für einen Aufbereitungsplatz wäre. Er gibt aber zu bedenken, dass sowohl im Richtplan als auch in der Nutzungsplanung der Gemeinde Oberdorf festgelegt worden ist, die Kiesgrube nach abgeschlossener Rekultivierung in rund zehn Jahren der landwirtschaftlichen und forstlichen Nutzung zuzuführen. Die betroffenen Grundstücke befinden sich zudem in Privatbesitz. Die Eigentümer müssten ihr Einverständnis geben.

Abbruchmaterial auf Baustellen aufbereiten

Bedenken äussert der Regierungsrat zum Anliegen der Interpellanten, Abbruchmaterial direkt auf der Baustelle aufzubereiten. Zwar könne das sinnvoll sein. Doch dies führe zu höherer Lärmbelastung und könne negative Auswirkungen auf die Umwelt haben.