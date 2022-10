Flüchtlingswesen Landrat spricht mehr Geld für die Flüchtlinge aus der Ukraine Das Parlament sagt Ja zu einem Nachtragskredit zur Lohnsumme 2022 und einer Erhöhung für 2023.

Für die Bewältigung der Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine braucht es in Nidwalden mehr Geld. Unter anderem werden Mittel für Unterkünfte, schulische Ausbildung und Lebensunterhalt gebraucht. Der Regierungsrat beantragte beim Landrat deshalb einen Nachtragskredit von fast zwei Millionen Franken zur Lohnsumme 2022. Weiter möchte er für die Zukunft einen flexiblen Handelsspielraum schaffen. Man wolle auf ein mögliches Szenario von bis zu 600 Flüchtlingen vorbereitet sein, die dem Kanton aufgrund des Verteilschlüssels zugewiesen werden könnten, sagte Gesundheits- und Sozialdirektor Peter Truttmann am Mittwoch im Landrat. So sollen weitere Gelder von maximal 4,7 Millionen Franken für die Bewältigung der kantonalen Ukraine-Situation reserviert werden. Nicht zuletzt sei zunehmend ein Druck auf die kantonseigenen Unterbringungsmöglichkeit zu spüren, da der Aufenthalt von Ukraine-Flüchtlingen in Gastfamilien tendenziell rückläufig sei. Der Bund entrichte für Unterkunft, Betreuung und Integration von Schutzsuchenden Pauschalen an die Kantone, womit die Aufwände zu einem wesentlichen Teil wieder ausgeglichen würden.

Die vorberatenden Kommissionen stellten sich hinter die Anträge der Regierung, ebenso mehrheitlich die Fraktionen. Das Parlament sagte mit 56 zu 2 Stimmen Ja zum Landratsbeschluss.