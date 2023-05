Abschiedstour Schweizer Mirage ehrt Flugplatz Buochs ein allerletztes Mal Bevor der Delta Jet im Fliegermuseum in Payerne ausgestellt wird, erwies er dem Flugplatz Buochs seine letzte Ehre.

Die noch privat fliegende Mirage III - die HB-RDF, bei ihrem Verabschiedungsflug hoch über dem Flugplatz Buochs. Bild: Robert Hess (Buochs, 25. 5. 2023)

Die Mirage-Pilotenlegende Thierry Goetschmann erwies gestern zum Abschied verschiedenen Flugplätzen seine Reverenz. So wollten etliche Zuschauer entlang des Flugplatzes Buochs die Mirage III HB-RDF auf ihrem letzten Flug noch einmal sehen, bevor der Delta Jet im Fliegermuseum in Payerne ausgestellt wird. Kurz nach 15 Uhr wurde das Pünktchen aus West immer grösser und Pilot Goetschmann sagte dem Flugplatz Buochs in rasanten Überflügen in einer Höhe von schätzungsweise zwei- bis dreihundert Metern Adieu.

1982 bis 2003 im «Dienst»

Mit der militärischen Immatrikulation J-2012 war der Mirage Doppelsitzer von 1982 bis 2003 im Einsatz gestanden. Nach Ende der «Dienstpflicht» startete der Delta-Jet 2008 als HB-RDF eine zivile «Karriere» mit Passagierflügen, die dazu beitrugen, dass die aufwendige Pflege des Jets durch den Verein Espace Passion finanziert werden konnte. Doch 2023 war Ende Fliegen angesagt. Laut einem Bericht der Fach-Zeitschrift Sky News «war das Triebwerk vor allem verantwortlich, dass das BAZL die Fluggenehmigung für die Mirage HB-RDF in der Spezialkategorie «Antique» nicht mehr erteilte. Immerhin wurde eine eintägige Ausnahmebewilligung für zwei Abschiedsflüge ab Payerne zu den Flugplätzen Sion, Emmen und Buochs erteilt.