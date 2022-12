Flugzeugabsturz Am Montag wurde die letzte Pilatus PC-6 ausgeliefert – nun ist sie abgestürzt Die Pilatus-Flugzeugwerke hatten am Montag den allerletzten Pilatus Porter PC-6 ausgeliefert und die Produktion eingestellt. Das Flugzeug ist am Donnerstag vor Kreta abgestürzt.

Der PC-6 gehört zu den am längsten produzierten Flugzeugen der Welt. Am Montag, 12. Dezember, wurde das letzte Flugzeug von diesem Typ ausgeliefert. Lange in Betrieb war es aber nicht.

Am Montag noch in Stans, jetzt auf dem Grund des Meers: Die letzte ausgelieferte PC-6. Bild: PD

Wie die Fachzeitschrift Aerotelegraph schreibt, ist das Flugzeug am Donnerstagmorgen nach 9 Uhr in Heraklion gestartet. Ziel des Flugs war Ägypten. Doch unmittelbar nach dem Start am Heraklion International Airport Nikos Kazantzakis gab es scheinbar Probleme mit dem Flugzeug. Gemäss der Cretapost konnten die Piloten noch einen Notruf absetzen und die Maschine wenden. Aber es reichte es nicht mehr zurück zum Flughafen.

Auf dem Radar ist zu sehen, wie die Maschine nach dem Start kehrt und danach vom Radar verschwindet. Screenshot: Flightradar24

Die PC-6 stürzte nach Angaben der Cretapost aus rund 430 Meter ins Meer. Die Unglücksstelle liegt rund sieben Kilometer östlich der Hauptstadt von Kreta. An Bord des PC-6 befanden sich ein 62-jähriger Pilot aus Indonesien und ein 32-jähriger Pilot aus Südafrika. Wie es im Bericht weiter heisst, sei der Indonesier inzwischen für tot erklärt worden.

Auf dem Video der griechischen Küstenwache ist das Wrack im Wasser zu sehen.

Bei den Pilatus Flugzeugwerken bestätigt man den Unfall. Man könne zum jetzigen Zeitpunkt aber keine weiteren Angaben machen, so ein Sprecher gegenüber Aerotelegraph. «Wir unterstützen die Behörden, damit dieser Vorfall aufgeklärt werden kann.» (sfr)