Fluri siegt am 40. Nidwaldner Kaiserjass Bereits zum 40. Mal wurde die ­Meisterschaft durchgeführt. Die neue Saison startet im August.

Die Erstrangierten (von links): Hanspeter von Rotz (2.), Sepp Fluri (1.), Franz Stebler (3.)Bild: Sepp Bernasconi

Der Anlass, an dem 56 Spieler teilnahmen, fand unter dem Patronat des Historischen Vereins statt. Alles begann mit einer anonymen Spende von 1000 Franken, die der Historische Verein Nidwalden 1979 mit folgendem Auftrag erhielt: Den Kaiserjass weiterhin aufrechterhalten und fördern. Der Historische Verein nahm sich dies zu Herzen und organisiert seither lückenlos die Meisterschaft anfangs März. Der Betrag von 1000 Franken ist weiterhin auf der Seite.

Auch dieses Jahr waren wiederum mit grossem Engagement Robert Doggwiler und Sepp Bernasconi für die Spielorganisation und die Auswertung im Einsatz. Christoph Baumgartner, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Staatsarchivs Nidwalden und Vorstandsmitglied des Historischen Vereins besuchte die Kaiserer und gratulierte zum Jubiläum. Eisern wurde um Punkte gekämpft, so dass am Schluss neun Kaiserer insgesamt je drei Siege erzielen konnten. Sepp Fluri aus Stans siegte mit 137 Differenzpunkten vor Hanspeter von Rotz und Franz Stebler. Dank Sponsoren erhielten alle Teilnehmer mit drei und zwei Siegen einen Preis. Ein treuer Kaiserer hat sogar speziell für den Jubiläumsanlass einen Preis spendiert. Dieses Jahr wird noch am 5. April die letzte Runde der Jahresmeisterschaft ausgetragen. Am 16. August startet die Kaisersaison 2019/20 wiederum mit der Ebnet-Meisterschaft.

Fabienne Doggwiler