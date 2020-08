Fondue-Gondeln bereichern schon bald die Schiffländi Stansstad Was im letzten Jahr mit dem Restaurant Schiffländi begann, findet im Herbst mit fünf Vierer-Gondeln am Steg seine Fortsetzung.

Tiziana Pfiffner (2. von links) und Timon Zumthor (links) beim Apéro mit Gästen. Bild: Ruedi Wechsler (Stansstad, 10. August 2020)

Während der Sommermonate kreisen die Gedanken wohl weniger um ein mögliches Käsefondue. Tiziana Pfiffner und Timon Zumthor nutzten aber die grösste Hitzeperiode des Sommers dazu, der treuen Kundschaft und der Öffentlichkeit bei einem Kickoff-Event ihr neustes Projekt bei der Schiffsstation vorzustellen.

Das junge Paar arbeitet schon einige Jahre in der Gastronomie. Tiziana absolvierte die Hotelfachschule und Timon ist gelernter Koch. Die beiden arbeiten während der Sommermonate im Strandbad Stansstad in der Küche und an der Kasse. Vater Philipp Pfiffner ist Pächter der Badi und der Schiffländi, dem früheren Kassahäuschen der Schiffsstation. Im letzten Winter wurde es in diesem Lokal mit den 18 Plätzen zu eng und so suchten Pfiffner und Zumthor nach Alternativen. Ihre Gäste wollen sie auch im Winter kulinarisch verwöhnen. Die fünf Gondeln werden am Steg direkt am See zu stehen kommen.

Mit Crowdfunding soll Finanzierung gesichert werden

Um dieses Projekt finanzieren zu können, gelangten die beiden an die Luzerner und Nidwaldner Kantonalbank und starteten ein Crowdfunding. Es läuft 30 Tage und noch bis Ende August. Es soll die nötigen 17'000 Franken für die Miete der fünf Gondeln generieren. Interessierte können das Projekt in Form von Gutscheinen unterstützen und diese dürfen dann im Winter vom 10. Oktober 2020 bis 28. Februar 2021 eingelöst werden. Die Gondeln sind immer vom Mittwoch- bis Sonntagabend geöffnet.

Das Paar möchte den Gästen mit diesem Projekt etwas Einmaliges und Exklusives bieten. Grossen Wert legen die beiden auf lokale Produkte. So wird der Käse beispielsweise bei Heidi Käslin aus Beckenried bezogen. Die Mischung bereitet Timon Zumthor höchstpersönlich mit viel Liebe und Leidenschaft zu. Das Rezept sei streng geheim, sagt er und fügt an:

«Ich freue mich schon jetzt aufs Schwitzen beim Zubereiten der Fondues und hoffe, dass dann alle Gondeln gut gefüllt sind.»

Die Atmosphäre soll zauberhaft werden

Kaum erwarten kann den Start in die Wintersaison Tiziana Pfiffner: «Auf die weihnachtliche und winterliche Atmosphäre mit der entsprechenden Beleuchtung freue ich mich ganz besonders», sagt sie hoffnungsvoll. Finnenkerzen sind nur ein Beispiel, wie eine zauberhafte Stimmung auf die Schiffsstation gebracht werden kann.

Robi Odermatt aus Stansstad schätzt die Schiffländi sehr. «Es ist ein traditionelles Erscheinungsbild der Gemeinde und es wird mit diesem Projekt aufgewertet.» Trudy Bühler findet diesen Platz ein schöner Treffpunkt und ergänzt: «Es ist der Hammer, dass das alte Kassahäuschen in ein Lokal umgewandelt wurde. Das Fondue finde ich sehr fein und es gibt nicht wenige Gäste, die jeden Tag hierher kommen.» Für die Gemeinde Stansstad ist es ebenfalls ein Mehrwert. Durch die Belebung während der Nacht wird für vermehrte Sicherheit in diesem etwas dunklen und abgelegenen Quartier gesorgt.