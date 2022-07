Forum «Bim GVK duäts nid vorwärts gah» Der Kanton Nidwalden hat mit einem externen Büro sowie einer politisch breit abgestützten Steuerungsgruppe ein Gesamtverkehrskonzept erarbeitet. Dieses wurde im Januar einstimmig verabschiedet und dem Regierungsrat zur Genehmigung unterbreitet.

Gemäss Medienmitteilung vom 11. Juli 2022 hat sich der Regierungsrat in den letzten fünf Monaten mit dem Gesamtverkehrskonzept (GVK) an mehreren Sitzungen auseinandergesetzt. Eine Gutheissung beziehungsweise ein Regierungsratsbeschluss konnte aber offensichtlich nicht erreicht werden. Im Gegenteil, der Regierungsrat will sich mit einer internen Arbeitsgruppe weitere vier Monate, das heisst, bis November 2022, Zeit lassen und das Konzept überarbeiten. Will heissen, bis November 2022 geht bezüglich Umsetzungspriorisierung und dergleichen nichts.

Das Vorgehen erstaunt doch sehr, zumal zwei Regierungsräte bei der Ausarbeitung des GVK in der Projektorganisation während eines Jahres Einsitz hatten und sich entsprechend einbringen konnten. Das Konzept wurde einstimmig von der Projektorganisation zuhanden der Regierung verabschiedet.

Ich frage mich ernsthaft, was am vorliegenden Gesamtverkehrskonzept noch zu bearbeiten ist. Wo will der Regierungsrat nochmals den Hebel ansetzen? Und wenn dann schon eine nochmalige Überarbeitung stattfindet, warum werden nicht die Fachgremien sowie die ursprüngliche Projektorganisation eingebunden? Für mich ist das in der Wahrnehmung wie ein Vertrauensbruch gegenüber den Mitarbeitenden der gewählten Projektorganisation. Es ist zu befürchten, dass das GVK zum Papiertiger wird und seinen Platz wohl in einer Schublade findet.

Konkret ist zudem wohl davon auszugehen, dass be- und versprochene Sofortmassnahmen, etwa zur Verkehrsentlastung im Engelbergertal, auf der Stecke bleiben. Diese Massnahmen wurden in verschiedenen Sitzungen mit den Talgemeinden, der Gemeinde Engelberg und den Direktionen von Ob- und Nidwalden besprochen und definiert, dies abgeleitet aus dem Massnahmenkatalog Verkehrsentlastung Engelbergertal, welche die Talgemeinden inklusive Engelbergs ausgearbeitet und dem GVK zur Verfügung gestellt hatten.

Meines Erachtens hätte die Verabschiedung des GVK durch den Regierungsrat längst erfolgen können, zumal es auch die Grundlage für ein Agglomerationsprogramm – und damit Beiträge des Bundes – bildet. Die Priorisierung der Massnahmen und die Terminierung der Umsetzung hätte dann ein weiterer Schritt sein müssen. Parallel dazu die Budgetplanung, um schlussendlich Massnahmen zur Umsetzung bringen zu können.

Aber es passt zum schon fast üblichen Vorgehen der Politik. Verwalten und lieber Papier produzieren, statt mit Taten Projekte zur Umsetzung zu bringen. Nicht verwalten, sondern Agieren und Walten ist gefragt!