Forum «Stans West» - Ein Schuss ins Leere Zur Entlastungsstrasse Stans West, die das Stanser Dorf vom Durchgangsverkehr entlasten soll.

Thema: Jetzt lüpft's mir tatsächlich den Hut: Ein Schuss ins Leere ist das mit dieser Entlastungsstrasse Stans West zwischen der Autobahnausfahrt Stans Nord und Ennetmoos, die dazu beitragen soll, das Stanser Dorf vom Durchgangsverkehr zu entlasten. Der ehemalige Nationalrat (1967–1979) und erfolgreiche Nidwaldner Baudirektor August Albrecht (1909–1995) fehlt zur heutigen Zeit an allen Ecken und Enden. Die Idee eines Tiefbahnhofs mit Seeüberquerung in Luzern (heute in der geologischen Vorprüfung) wäre mit der Vision von Landsgemeinderedner Gottlieb Scheuber Anfang der 70er-Jahre, nämlich das Projekt Tieferlegung des Bahnhofs Stans, heute bereits in der Planung. 14'300 m2 landwirtschaftliches Land sollen tangiert sein. Den Bauern einfach so Landwirtschaftsland wegnehmen, sprich das Opfern der angrenzenden Landwirtschaft, für eine verfehlte «Blitzidee».

Warum tun sich unsere kantonalen und kommunalen Parlamentarier so schwer, sich konkret für die Tieferlegung der Zentralbahn einzusetzen? Sepp Berchtold aus Stans und Walter Zimmermann aus Ennetmoos als Mitglieder der Interessengruppe plus mögliche Mitglieder des Nidwaldner Landrates müssten dringendst eine Motion verfassen und diese bei der Baudirektion des Kantons Nidwalden einreichen.