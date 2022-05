Forum «Dörfer sollen ihre Eigenheiten behalten» Leserbrief zu «Altstoffsammelstelle soll unter den Boden», Ausgabe vom 2. Mai 2022.

Kirchenglockenläuten im Volksmund «Bätte leyte» steht einmal mehr auf den Traktanden der Römisch-katholischen Kirchgemeinde Ennetbürgen. Über 125 Jahre bimmelten bisher die Glocken der früheren Kapelle St.Antoni und von der später erbauten stattlichen Pfarrkirche im «gotischen» Stil. Ein Wahrzeichen des aufstrebenden Dorfes Ennetbürgen oder am «Birge», eine der fünf Nidwaldner Seegemeinden.

Ein früheres Begehren des Anliegens wurde mal wuchtig abgelehnt. Leider sind die Leute auf gutem Wissenstand, aber anscheinend leider lärmempfindlicher. Es zeigte sich nicht unlängst um das Restaurant Mathisli in Kehrsiten. Einem ideenreichen Gastwirt soll dadurch das Bein in die Quere gestellt werden. Neuerdings in Göschenen bei den Vorbereitungsarbeiten sind die Immissionen für ihn als Chauffeur zu laut.

Was soll der Unterschied von 5 auf 6 Uhr bringen? Sozusagen nichts. Meine Meinung geht dahin, die Dörfer sollen ihre Eigenheiten behalten. Die Ridli-Kapelle läutet um 5.30, 11 und 19 Uhr. Buochs läutet um 6 und 18 Uhr und Ennetbürgen um 5, 11, 12 Uhr (nur als Kundgebung einer oder eines Verstorbenen; 19 Uhr samstags mit allen Glocken).

Das ist doch vertretbar, einzig könnte sich der Kirchenrat einfallen lassen ab 22 bis 5 Uhr auf den sogenannten Doppelschlag nach der Kirchenuhr zu verzichten. Das kann mit geringsten Unkosten bewerkstelligt werden. In Beckenried vor Jahren dergleichen geändert.

Dem Vernehmen nach soll ein Antrag auf «Nicht Eintreten» des dritten Traktandums von der Ortspartei FDP die Liberalen an der kommenden Versammlung vom 20. Mai 2022 gestellt werden. Ich appelliere, diesen zu unterstützen.

Meinrad Grüniger, Ennetbürgen