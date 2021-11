Forum Ein echter Gewinn für den Gemeinderat Zur Ersatzwahl für den Gemeinderat Dallenwil.

Am 28. November werden wir in Dallenwil ein Ersatzmitglied in den Gemeinderat wählen. Der Gemeinderat vertritt die Anliegen der gesamten Bevölkerung. Deswegen ist eine vielfältige Besetzung des Gemeinderats wichtig. Mit Priska Odermatt-Steiger ist es möglich, wieder eine Gemeinderätin mit schulpflichtigen Kindern zu wählen. Priska Odermatt steht mitten im Leben und bringt zudem grosse Erfahrung aus dem Gesundheits- und Sozialbereich mit. Dallenwil kann von ihren beruflichen und sozialen Kompetenzen profitieren. Ein echter Gewinn für den Gemeinderat und das frei werdende Gesundheits- und Sozialdepartement. Ich wähle Priska Odermatt-Steiger aus Überzeugung.

Sonja Niederberger-Berchtold, Dallenwil