Forum Eine Vorgehensweise mit grossen Risiken Zum geplanten Umzug der Gemeindeverwaltung Oberdorf

Der Gemeinderat Oberdorf will die Gemeindeverwaltung in die neue Überbauung «Dorflaube» verschieben. Das Land am bisherigen Standort soll im Baurecht an einen Investor abgegeben werden. Der Investor soll 70 bis 100 Wohnungen für Familien und für ältere Menschen bauen. Die Gemeinde erhält einen Baurechtszins. Das hört sich eigentlich gut an.

Diese Vorgehensweise ist aber mit grossen Risiken verbunden. Es ist nämlich völlig unklar, was und vor allem wann am bisherigen Standort gebaut werden kann. Wenn der Gemeinderat vielleicht in einigen Jahren ein Überbauungsprojekt präsentiert, dann kann nicht per se davon ausgegangen werden, dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger das Vorhaben an der Urne unterstützen.

Folglich ist es durchaus denkbar, dass die bisherigen Büroräumlichkeiten während Jahren schlecht genutzt oder gar leer stehen. Wer mietet schon Büros, wenn nicht klar ist, wie lange man an diesem Standort geduldet ist? Leere Räumlichkeiten kosten die Gemeinde viel Geld. Diese Kosten kämen dann zusätzlich zum Projektkredit von 745'000 Franken dazu. Ebenso muss berücksichtigt werden, dass die Gemeinde in der «Dorflaube» rund 100'000 Franken Miete pro Jahr bezahlen müsste.

Es sind aber auch wichtige strategische Fragen offen. Zum Beispiel beim Feuerwehrwesen. Wo platzieren wir unser Feuerwehrlokal und zu welchem Preis? Und wer garantiert uns, dass es die Zivilschutzanlage im Untergeschoss des Gemeindehauses nicht mehr braucht? Finden die Vereine, die sich im Moment auf dem Dachboden des Feuerwehrlokals eingemietet haben, eine neue Bleibe?

Ich finde, der bisherige Standort für die Gemeindeverwaltung soll beibehalten werden. Es sind kurze Wege zwischen Schule und Gemeindeverwaltung, er liegt auch verkehrstechnisch günstig. Wenn wir am bisherigen Standort bleiben, dann kann der Gemeinderat in aller Ruhe eine Auslegeordnung machen, wie die Zukunft des heutigen Areals gestaltet werden soll. Es können auf diesem Areal trotzdem Wohnungen gebaut werden. Das eine schliesst das andere nicht aus.

Die Gemeindeverwaltung soll weiterhin in den eigenen Räumlichkeiten untergebracht bleiben, anstatt in einer teuren Miete. So bleibt man auch für zukünftige Bedürfnisse der Gemeinde flexibel. Aus diesen Gründen rate ich ab, den Umzug zu realisieren. Es gibt zu viele offene Fragen, die momentan gar nicht beantwortet werden können. Deshalb sage ich Nein zum Umzug der Gemeindeverwaltung.

Joseph Niederberger, Mitte-Landrat Oberdorf