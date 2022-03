Forum Wahlen Nidwalden: Regierungsrat Christen – Politiker mit Blick nach vorne Leserbrief zu den Regierungsratswahlen im Kanton Nidwalden vom 13. März.

Dass Regierungsrat Joe Christen es nicht einfach bei schönen Worten bewenden lässt, sondern anpackt, das beweisen verschiedene Beispiele, so die erfolgreiche Revision des Energiegesetzes und die Verabschiedung eines Gewässerschutzgesetzes, das gleichermassen nachhaltig wie unternehmerfreundlich ist. Oder ganz generell die Landwirtschaftspolitik, aus der der einstimmig verabschiedete Rahmenkredit von 6 Millionen zu Gunsten unserer Landwirte und Käser heraussticht.

Mit all diesen Projekten hat Joe Christen gezeigt, dass er nicht nur an schnellen Resultaten interessiert ist, sondern dass er fähig ist, Lösungen für die Zukunft aufzugleisen. Ein solches Projekt ist auch das Mountainbike-Konzept, dessen Ziel es ist, den stets beliebter werdenden Bike-Tourismus mit dem immer noch sehr beliebten Wandertourismus zu versöhnen. Dabei besteht die grosse Herausforderung, die Vertreterinnen und Vertreter frühzeitig an einem Tisch zu versammeln, um gemeinsam allgemein akzeptierte Lösungen für ein friedliches Miteinander auf die Beine zu stellen. Wenn einer dazu in der Lage ist, dann ein Regierungsrat mit der Erfahrung von Joe Christen. Geben wir ihm also die Chance, auch in diesem Bereich zukunftsorientierte Lösungen zu erarbeiten. Wählen wir Joe Christen für eine weitere Amtsperiode in unsere Kantonsregierung.

Peter Odermatt, Hergiswil