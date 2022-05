Forum Schritt in die Zukunft oder später verpasster Chance nachtrauern Zur kommunalen Abstimmung vom 15. Mai in Oberdorf; Kreditvergabe für den Umzug der Gemeindeverwaltung

Visualisierung der geplanten Gemeindeverwaltung in der Dorflaube. Visualisierung: PD

Herzliche Gratulation dem Gemeinderat Oberdorf zu einer langfristigen Entwicklungsstrategie – einer Vision, wie auch unsere Kinder in Oberdorf einmal eine Wohnung finden können! Die Rahmenbedingungen sind jetzt ideal. Mit einem Ja an der Abstimmung vom 15. Mai zum Umzug der Gemeindeverwaltung kann der nächste Schritt in Angriff genommen und ein weiterer Puzzlestein für eine Gemeinde mit Zukunftsperspektive gelegt werden.

Ja, eine Vision birgt auch immer gewisse Risiken. Auf dem Weg gibt es Entscheidungen zu treffen, ohne zu 100 Prozent sicher zu sein, ob dann auch wirklich alles so aufgeht wie geplant. Die Risiken sind aber überschaubar. Was ist Ihnen lieber: ein kalkuliertes Risiko einzugehen und mit grosser Wahrscheinlichkeit eine einmalige Gelegenheit für die Gemeindeentwicklung zu nutzen, oder am Strassenrand stehen, grübeln, hadern, Nachteile suchen, dem Bisherigen nachtrauern, nur um dann am Schluss zu merken, dass der Zug abgefahren und die Chance vertan ist?

Auch kurz- und mittelfristig ist der Umzug der Gemeindeverwaltung in den Neubau «Dorflaube» am Landsgemeindeplatz die ideale Lösung: Statt fast 1,5 Millionen Franken in die am alten Standort dringend notwendige Sanierung zu investieren, bekommt man für den halben Betrag eine moderne, behindertengerecht zugängliche, auf die aktuellen Bedürfnisse ausgerichtete Gemeindekanzlei mit den entsprechenden Räumlichkeiten für die Verwaltung.

Die Gegner wenden ein, dass es keinen Sinn mache, eine Miete zu zahlen, wenn man eigenes Land hat. Sie vergessen aber, dass auch die Dorflaube auf dem Land der Gemeinde stehen wird. Auch wird unterschlagen, dass der frei werdende Platz in Zukunft ebenfalls Erträge für die Gemeinde abwerfen wird. Eine Integration der Gemeindeverwaltung in eine Überbauung am alten Ort wäre wohl wesentlich teurer. Allein schon der Umzug in ein Provisorium für mindestens zwei Jahre wäre wohl teurer als viele Jahre Miete in der Dorflaube. Auch so würden danach beim Einzug Kosten in der Höhe des aktuell zur Abstimmung kommenden Betrags von rund 745'000 Franken anfallen.

Wenn die Rechnung nicht aufgehen würde oder die Risiken zu gross wären, hatte die Finanzkommission eingegriffen. Aber auch die Finanzkommission Oberdorf beurteilt die Vorlage als «massvoll, zukunftsorientiert und nachhaltig».

Sie haben die Wahl: Einen Schritt in die Zukunft mit Vision oder später der verpassten Chance nachtrauern? Ich wähle den Schritt in die Zukunft und sage am 15. Mai mit Überzeugung Ja zum Kredit für den Umzug der Gemeindeverwaltung!