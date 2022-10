Forum Stans West: Mehr als nur eine neue Strasse Zur kantonalen Abstimmung zu Stans West im Kanton Nidwalden am 27. November.

Wir stimmen darüber ab, ob im Gemeindegebiet Stans West eine neue Strasse gebaut werden soll oder nicht. Wie immer stehen bei solchen Projekten Nutzen und Kosten im Zentrum der Diskussionen. Der schlechte Baugrund löst Mehrkosten von rund vier Millionen Franken aus, was den Projektkredit auf 18,8 Millionen Franken erhöht hat. Für einen Kilometer neue Strasse sei das viel zu viel, sagen die Gegner. Auch entlaste diese Strasse das Dorf Stans viel zu wenig.

Was völlig vergessen geht in der Diskussion ist die Tatsache, dass diese neue Strasse eine wichtige Etappe zum Ziel ist. Die Strasse allein löst das Problem nicht. Es gibt offenbar auch gar kein Projekt, das auf einen Schlag die Verkehrsprobleme löst. Wir warten nun seit 40 Jahren auf diese Lösung, die wenig kostet, kein Land benötigt und allen nützt. Eine solches Projekt gibt es einfach nicht. Also muss man doch versuchen, an einer Ecke anzufangen, als ständig abzulehnen und auf das Gute zu hoffen. Das Projekt der neuen Strasse im Gebiet Stans West hat es verdient, beachtet zu werden. Sie wird als Entlastungsstrasse bezeichnet, ist aber im Grunde genommen eine klassische Umfahrungsstrasse.

Umfahrungsstrassen gehören nicht in Wohnquartiere oder mitten in bestes Bau- oder Landwirtschaftsland. Die Bahnlinie der Zentralbahn bildet heute die Siedlungsbegrenzungslinie von Stans im Gebiet Stans West. Nun kommt noch die Umfahrungsstrasse Stans West dazu. Das ist gut so, wenn die Verkehrsträger unmittelbar nebeneinanderliegen. Es hat so noch genug Platz für Entwicklungsmöglichkeiten in den nächsten 20 Jahren. Es ist an der Zeit, im Kanton Nidwalden wieder einmal ein Projekt, das nicht nur einer Gemeinde hilft, zu realisieren. Es handelt sich um ein Kernprojekt, auf dem aufgebaut werden kann und auch muss. Die sogenannten flankierenden Massnahmen kommen erst so in Schwung und werden die entlastende Wirkung markant bestätigen. Ich gebe dieser Umfahrungsstrasse Stans West eine Chance und werde ein überzeugtes Ja in die Urne werfen.

René Jacomet, Stans