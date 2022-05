Forum Umzug der Gemeindeverwaltung Oberdorf ist nicht nachvollziehbar Zum Umzug der Gemeindeverwaltung Oberdorf.

Der Antrag für den Kredit vom Gemeinderat von Oberdorf für den Umzug aus dem eigenen Gemeindehaus in ein Mietobjekt ist nicht nachvollziehbar. Niemand, der mit seinem eigenen Geld rechnen muss, würde freiwillig von einem amortisierten Eigenheim in ein Mietverhältnis für 100’000 Franken Jahresmiete ziehen.

Es gibt keinen vernünftigen Grund, mit der Gemeindeverwaltung umzuziehen. Im Gegenteil, eine Totalsanierung vom jetzigen Gemeindehaus wäre mit dem Kredit und der Miete gegengerechnet in weniger als 10 Jahren amortisiert und unsere Gemeindeverwaltung würde wieder gratis (kleiner Unterhalt ausgenommen) in den eigenen vier Wänden seine Bürger hindernisfrei empfangen.

Die viel besprochene Weiterentwicklung des Areals des jetzigen Gemeindehauses kann trotzdem erfolgen, aber bitte in der richtigen Reihenfolge: Zuerst umzonen, dann planen, dann in ein Provisorium ziehen et cetera.

Dem Umzonen muss der Kanton zustimmen. Ob der Kanton mit den aktuellen Vorkommnissen immer noch die Strategie der Aufgabe der Luftschutzräume verfolgt, weiss ich nicht. Aber wenn die Gemeindeverwaltung ausgezogen ist und die Umzonung abgelehnt wird, sitzen wir in Oberdorf auf einer Bauruine.

Und wer weiss, vielleicht möchte eine übernächste Generation dieses Gebiet auch nach ihren, bis dann geänderten Bedürfnissen weiterentwickeln. Das geht aber nur, wenn es im Eigentum bleibt und nicht an einen Investor oder im Baurecht weggeht. Bürger von Oberdorf, legt ein Nein in die Urne für diesen hohen Kredit und Folgekosten für Gemeinderäumlichkeiten, die so keinen Sinn machen.

Edgar Gander, Oberdorf