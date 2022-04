Forum Unverständlicher Lärmstreit Lärmstreit ums «Mathisli» landet vor Gericht, «Nidwaldner Zeitung» vom 19. April 2022.

Da hat also ein lieber Mitmensch in Kehrsiten eine Parzelle «geposchtet» und darauf ein Häuschen gebaut. Dass dort in unmittelbarer Nachbarschaft seit vielen Jahren ein Restaurant mit einer Gartenwirtschaft betrieben wurde, war ihm natürlich voll bewusst; vermutlich war der Kaufpreis genau deswegen etwas günstiger. Das war vor rund 20 Jahren!

Und jetzt ärgert er sich wegen «Ruhestörung» durch den angeblichen Lärm, welcher von den Restaurant-Gästen gelegentlich verursacht wird. Momoll, dieses Gehabe «fördert» die freundnachbarlichen Beziehungen ungemein und dürfte die Nerven aller Beteiligten noch lange strapazieren.

Empfehlung: Der oben erwähnte liebe Mitmensch verkauft sein Häuschen und sucht sich geeignetes Bauland in der Nähe des Nordpols oder in der Wüste Sahara. Dort sind die Parzellen sicher viel billiger und die lärmgestresste Person hat ihre Ruhe vor dem Beizenlärm!

Louis Hammer, Ennetbürgen (nicht verwandt mit Jürg Hammer)