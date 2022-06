Forum Wenn doch das Restaurant Mathisli für sich selbst sprechen könnte! Das Restaurant Mathisli in Kehrsiten sieht sich mit Lärmklagen durch Anwohnende konfrontiert. Diesem Leserbriefschreiber ist der Erhalt des Lokals wichtig, weshalb er uns die folgenden Zeilen zukommen liess.

Was mich betrifft, so muss ich leider feststellen, dass Kehrsiten auch Luzern, Zürich oder New York sein könnte. Habe ich mich wirklich über 30 Jahre hinweg ob der Mitbewohner von Kehrsiten getäuscht? Wie kann es sein, dass – bis auf ein paar wenige, mutige und besonnene Mitbürger – sich alle hinter dem Vorhang verstecken und nicht offen kundtun, dass das Gezänk um das «Mathisli» eine Sauerei ist?

Ich selbst lebe in Kehrsiten mit einer Behinderung. Ich stand mit beiden Beinen und sorglos im Leben, bis mich eine Krankheit praktisch aus dem Leben riss. Unter anderem auch dank der Hilfe und Unterstützung von einigen Kehrsitern konnte ich in die Selbstständigkeit des Lebens zurückfinden. Es war eher ein Zurückkämpfen, und diesen Kampf habe ich noch nicht zu Ende geführt.

Was denkt man sich dabei, wenn man gegen die einzig verbliebene Ganzjahresgaststätte im Dorf vorgeht und mit einem «Buebetrickli» versucht, dem «Mathisli» die Daumenschrauben anzulegen? Ist es das Geld, die Gier, der Egoismus, die Selbstherrlichkeit? Die Frustration, dass sich andere in der Gartenwirtschaft freuen und lachen können? Was treibt solche Menschen an? Statt sich über ihre Gesundheit, über das Glück, in Kehrsiten privilegiert und in Frieden wohnen zu können, zu freuen, ziehen sie wahrhaftig in den Krieg gegen das «Mathisli». Nein, eigentlich gegen die Kehrsiter Bevölkerung, welche bis jetzt praktisch stoisch von den Rängen auf die Theaterbühne schaut und nur in der Pause herumtuschelt.

Hat sich in Kehrsiten und im Gemeinderat mal jemand gefragt, welchen sozialen Wert ein solches Restaurant hat? Es ist der Treffpunkt für Vereine, für Pensionierte, die sich zum Jass treffen, für Alleinstehende, für alte und gebrechliche Mitbürger, für Mahlzeitendienste, wenn man wegen der Krankheit oder des Unfalls darauf angewiesen ist. Soll doch der Kläger mal den Pizzakurier bestellen, vielleicht beginnt er dann zu verstehen, warum der Erhalt des Restaurants Mathisli in Kehrsiten so wichtig ist. Oder darf man solche Bestellungen in Zukunft an die Gemeindeverwaltung senden?