Frage der Woche: Warum lancierten Sie den Aufruf für Ihre Beckenrieder Metzgerei?

«Die Post ist schon geschlossen. Wird die Dorf-Metzgerei das nächste Geschäft sein? Wir hoffen nicht. Darum sind wir auf Sie als Kunden angewiesen, damit es auch in Zukunft in Beckenried noch eine Metzgerei gibt.» Der Aushang beim Eingang der Metzgerei Zurfluh am Kirchweg 8 in Beckenried tönt dramatisch. Paul Zurfluh (Bild), der neben der Filiale in Flüelen seit fünf Jahren die Beckenrieder Filiale betreibt, klärt auf.