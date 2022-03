Internationaler Frauentag Frauen ziehen wieder durch Stans – dieses mal jodelnd Zum Weltfrauentag organisiert das Feministische Kollektiv Nidwalden einen Umzug durch den Nidwaldner Hauptort.

Trychlen zum Weltfrauentag: 150 Personen nahmen vor einem Jahr am Umzug durch Stans teil. Bild: Urs Hanhart

Am Dienstag will der Verein Feministisches Kollektiv Nidwalden nach 2021 erneut einen Anlass am Weltfrauentag durchführen. Gemäss einer Mitteilung des Vereins soll dieser wiederum in Form eines Umzuges durch das Stanser Dorfzentrum stattfinden.

Die Versammlung für den Umzug ist um 19 Uhr auf dem Sportplatz vom Kollegi Stans geplant und soll bis zum Kreuzegg führen. Begleitet von einem grossen Feuer, Laternen und Jodelstimmen vom neu gegründeten Chor «Echo vom Eierstock» wollen die Teilnehmerinnen ihre Anliegen sichtbar machen und feiern. Dabei seien alle willkommen, sich dem Umzug solidarisch anzuschliessen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Es soll aber nicht die einzige Aktion in diesem Jahr bleiben. Das Kollektiv wird auch an den diesjährigen Stanser Musiktagen vom 27. April bis 1. Mai, in der Jahresausstellung des Nidwaldner Museums im Salzmagazin vom 2. April bis am 5. Mai und natürlich am Frauenstreik vom 14. Juni in Stans vertreten sein. Wie der Verein in seiner Medienmitteilung weiter schreibt, will das Kollektiv mit Anlässen und regelmässigen Treffen den Diskurs über feministische Ansprüche fördern, über Fakten informieren sowie Gleichgesinnte vernetzen.

So wurde im Jahr 2021 am 14. Juni das erste Mal nach 30 Jahren auf dem Stanser Dorfplatz gestreikt und am zweitägigen Event «Denk-Mal» wurde diskutiert, Manifeste wurden geschrieben, Gedanken gesponnen und vieles mehr. (inf)