Frauensportverband Luzern-Nidwalden löst sich auf Am Samstag fand in Dallenwil die letzte Delegiertenversammlung des SVKT Luzern-Nidwalden statt.

Das letzte Anstossen der Vorstandsmitglieder. Von links: Klara Häfliger, Yvonne Niederberger, Uschy Jordi (Präsidentin) und Monika Kunz. Bild: PD

(sma) Am Samstag fand die 67. ordentliche – und letzte – Delegiertenversammlung des SVKT-Frauensportverbandes Luzern-Nidwalden statt. Infolge fehlender Vorstandsmitglieder wurde der Verband per 15. Februar aufgelöst, wie der Verband mitteilt. Das vorhandene Vermögen wird gemäss Statuten an die Vereine des SVKT Luzern-Nidwalden ausbezahlt.

119 Anwesende konnte die Verbandspräsidentin Uschy Jordi in der Mehrzweckanlage Steini in Dallenwil begrüssen, darunter 54 Delegiertenstimmen.

Ein Schritt, der viele Emotionen auslöst

An der ausserordentlichen Delegiertenversammlung vom Juni 2019 wurde entschieden, dass der SVKT-Vorstand die Verbandsauflösung vorbereitet und den Delegierten per GV 2020 zur Abstimmung vorlegen soll. Gegründet wurde der SVKT 1953. Lisbeth Furrer war erste Verbandspräsidentin. 67 Jahre später musste Uschy Jordi von den Delegierten die einstimmige Annahme des Antrages zur Auflösung entgegennehmen. Für sie war das kein leichter Schritt, verbunden mit vielen Emotionen.

Uschy Jordi musste ihre Vorstandskolleginnen Monika Kunz (Sport), Klara Häfliger (Aktuarin) und Yvonne Niederberger (Kasse) verabschieden. Weiter ihre Verbandsleiterinnen Paula Zemp, Sandra Meier, Lisa Schneider, Vreni Vonmoos, Pia Agner, Marianne Arnold, Lucia Muff, Petra Bühler, Arlette Hirsiger sowie die Rechnungsrevisorinnen. Die Demission auf diese GV hatten Monika Kunz (12 Jahre) und Uschy Jordi (20 Jahre) eingereicht – sie wurden mit viel Lob, originellen Laudationen und einem schönen Geschenk verabschiedet. Uschy Jordi wird weiterhin für den SVKT tätig sein, sie wird Beisitzerin im schweizerischen SVKT Frauensportverband und ist Vertreterin der Sportregion Zentralschweiz, was Präsidentin Evelyne Jung vom schweizerischen SVKT freut. Monika Kunz erinnerte in einem kurzen Rückblick auf die regionalen SVKT-Anlässe.

Bei den Mutationen musste ein Mitgliederrückgang von 5124 (2017) auf 3553 Mitglieder (2020) gemeldet werden. Yvonne Niederberger präsentierte die Rechnung 2018/2019, die mit einem Verlust von rund 7000 Franken abschloss. Ihre Arbeit wird beendet sein, wenn die letzten Rechnungen eingetroffen sind, bestehendes Inventar verkauft und sie das vorhandene Vermögen an die Vereine die ELKI-Gruppen und das Netzball Luzern-Nidwalden ausbezahlt hat.

Nach der Versammlung wurden alle zu einem Nachtessen eingeladen. Die Delegierten, Ehrenmitglieder und Gäste erlebten laut Mitteilung eine würdige Auflösung des Verbandes.