Bildung Beckenrieder Generationenprojekt bereitet Freude Etwas verspätet, aber umso herzlicher weihte Beckenried sein neues Schulhaus ein.

Tag der offenen Tür im neuen Unterstufenschulhaus in Beckenried. Bild: Sepp Odermatt (8. April 2022)

Seit dem Schuljahr 2021/22 ist das neue Beckenrieder Unterstufenschulhaus in Betrieb. Auf eine Einweihung musste damals als Folge der besonderen Lage verzichtet werden. Nun feierte die Bevölkerung am letzten Freitag das gelungene Werk – mit einem Tag der offenen Tür, einem Volksapéro und einem Festanlass im Schützenhaus.

«Wir sind glücklich und dankbar, dass wir heute diesen Freudentag erleben dürfen. Unsere Einladung haben viele Leute angenommen und sind gekommen, um die neue Anlage zu bestaunen», freute sich Micha Heimler, der in Beckenried als Schulleiter tätig ist. Das Konzept mit der Garderobe und den WC-Anlagen im Erdgeschoss des zweistöckigen Gebäudes habe sich bewährt, ergänzte Micha Heimler.

Der Kinderchor Beckenried brachte eine frohe Stimmung in den Saal. Bild: Sepp Odermatt (8. April 2022)

Den offiziellen Festanlass eröffnete der Kinderchor Beckenried, unter der Leitung von Melanie Kumpf. Die Kinder glänzten mit dem «Beggeriäderliäd» und weiteren rhythmischen Melodien.

Kinder freuen sich über Kleinigkeiten

Erziehungsdirektor Res Schmid fand nur lobende Worte für das neue Schulhaus. Bild: Sepp Odermatt (8. April 2022)

In seiner Rede fand Bildungsdirektor Res Schmid nur lobende Worte für den schönen und zweckmässigen Neubau, indem rund 135 Schülerinnen und Schüler ihren Schulalltag verbringen. Er sprach von einem «zukunftsweisenden Projekt», insbesondere, wenn man an die Einstellhalle denke, mit der die Parkprobleme gelöst werden könnten. «Wir leben in einer Wissensgesellschaft, in der die Bildung der wichtigste Erfolgsfaktor ist», betonte Schmid. Und weiter: «In diesem Schulhaus wird das wohl entscheidende Fundament für die laufende Entwicklung der Kinder gelegt.»

Schulkommissionspräsident Rolf Amstad legte in seiner Ansprache den Fokus auf die Kinder: «Ich sehe lachende Gesichter, Kinder, die in freudiger Erwartung den Schulalltag starten. Ich sehe Kinder, die zu Hause mit viel Euphorie von dieser Schule erzählen.» Es seien die spannenden, neuen Pausenplätze, der wunderbare Werkraum, der Naturspielplatz, die vielen Kleinigkeiten, die Begegnungen und Tätigkeiten, die den Kindern besonders gut gefallen, führte Amstad weiter aus. All diese und noch viele weiteren Dinge weckten das neue Schulhaus zum Leben.

Der Präsident der Schulkommission, Rolf Amstad, sprach von einem gelungenen Generationenprojekt. Bild: Sepp Odermatt (8. April 2022)

Auch von den Lehrpersonen, vom Hausdienst und von der Schulleitung seien fast nur positive Rückmeldungen zu vernehmen. Man sei rundum zufrieden und dankbar.

Gute Arbeit der Baukommission

Bereits im Jahr 2017 hatte die Bevölkerung von Beckenried zum Baukredit von rund 8,6 Millionen Franken Ja gesagt. Nach diversen Abklärungen versammelte sich ein Jahr später die Baukommission unter der Leitung von Adrian Scheuber zur ersten Sitzung. Im Mai 2019 fand der Spatenstich statt, und zwei Jahre später stand das neue Unterstufenschulhaus da. Für den Bau konnten viele einheimischen Betriebe berücksichtigt werden. Gemeindepräsident Bruno Käslin lobte die Arbeit der Baukommission. Während 25 Sitzungen und unzähligen Begehungen und Besprechungen hätten sie dafür gesorgt, dass sich das Projekt ohne grössere Probleme bis zur Vollendung entwickelte. Schliesslich konnte der Neubau mit rund 8 Millionen Franken wesentlich unter dem bewilligten Kredit abgeschlossen werden.