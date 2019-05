Velokurse in Stans und Sarnen: Von klein an sicher unterwegs Pro Velo Unterwalden bringt Gross und Klein bei, wie sie sich als Velofahrer zu verhalten haben. Die Nachfrage für die Kurse steigt stetig – auch in Nid- und Obwalden.

Ein Kind beim Velofahrkurs in der Tellenmatt Stans. (Bild: PD)

(pd) Obwalden/Nidwalden Seit 28 Jahren unterrichtet Pro Velo Kinder, Jugendliche und Erwachsene im sicheren Velofahren und fördert die Freude am Velofahren bei Gross und Klein. Der grösste Velokurs-Anbieter der Schweiz eröffnete am 21. März die Saison. Nahezu flächendeckend bietet Pro Velo Velofahrkurse an. Die jährlich steigende Nachfrage führte zum aktuellen Stand von gut 140 Kursorten mit rund 300 Kursen.

Auch in Stans und Sarnen wurden dieses Jahr wieder Kurse durchgeführt. Am 11. Mai in Sarnen nahmen 53 Kinder und je ein Elternteil an den Veranstaltungen teil. In Stans waren es mit 46 Kindern nicht ganz so viele Teilnehmer. Da haben vielleicht auch die schlechten Wetterprognosen eine Rolle gespielt. Velokurse geben Sicherheit. Eltern, die mit ihren Kindern Velo fahren wollen, kennen das Problem: auf das Trottoir dürfen sie nicht mehr, für die Strasse sind sie noch zu ungeübt. Dort setzen die Kurse mit dem Namen «Sicher im Sattel» an. Die Kinder lernen, sich im Strassenverkehr sicher zu verhalten und gewinnen dadurch mehr Freude an der Fahrt.

Auch für Erwachsene und Migranten

Nicht nur für Kinder sind die Kurse geeignet. Pro Velo verhilft mit E-Bike-Kursen auch Erwachsenen zu mehr Fahrsicherheit. Pro Velo Unterwalden führt auch jedes Jahr Migrantinnen-Velofahrkurse durch. Mittlerweile werden bereits die Kinder dieser Kursteilnehmerinnen an den Kursen unterrichten.