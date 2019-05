Für Wolfenschiesser Autor steht das Fenster weit offen Wer im digitalen Zeitalter ein richtiges Buch schreibt, muss ein Verrückter sein. Mit seinen in Versform geschriebenen Texten will der Wolfenschiesser Martin Christen in seinem Erstlingswerk Mut und Zuversicht vermitteln. Beat Christen

Der Wolfenschiesser Schriftsteller Martin Christen. (Bild: PD)

Wer mit Martin Christen ins Gespräch kommt, merkt schnell, dass er kein Mann der grossen Worte ist. Spricht der 53-Jährige, dann ist die Wahl der Worte wohl überlegt und sie kommen bedächtig über seine Lippen. Auf dem Bergbauernhof Steini oben auf dem Altzellerberg inmitten einer kinderreichen Familie aufgewachsen, lernte er schon früh, dass weniger oft mehr ist und dass man sich mit dem, was man hat, zufriedengibt.

Doch Martin Christen kann auch anders. Schlägt man sein am Sonntag im Hotel Bellevue in Engelberg aus der Taufe gehobenes Buch auf, überrascht der gelernte Landwirt und Zimmermann die Leser mit wortreichen Geschichten in Versform. In Anlehnung an den Titel des Buches «Durs schpeeranguweytoffnigä Fäischtär brichtät», kommt man beim Lesen seiner Texte nicht darum herum, dass da einer schon lange auf das Öffnen dieses Fensters gewartet hat.

Ziemlich blauäugig ans Schreiben herangegangen

Gedichte geschrieben oder Episoden in Versform festgehalten hat Martin Christen schon lange. In den Genuss seiner Dichterkunst kamen bisher vorwiegend Freunde und Verwandte bei Familienfesten. Sie waren es am Ende auch, die ihn zur Herausgabe eines Buches ermuntert haben. Und jetzt, wo das Erstlingswerk da ist, kommt Martin Christen nicht um die Feststellung herum, «dass ich doch ziemlich blauäugig das Buchprojekt angegangen bin. Zum Glück stand mir mit Franz Troxler ein sehr erfahrener Lektor mit Rat und Tat zur Seite, der die Eigenarten des Nidwaldner Dialekts bestens kennt.»

Dass der Autor mit seinen zwischen zwei Buchdeckeln verewigten Gedichten und Versen trotz digitalem Zeitalter den Nerv der Leser getroffen hat, konnte er an der Vernissage feststellen. Auch wenn Martin Christen den Aufwand etwas unterschätzt hat – «ich würde dieses Projekt sofort wieder machen», so seine Bilanz.

Das Buch vermittelt einen Blick in die Seele

Schreiben ist Knochenarbeit. Erst recht, wenn die Texte in Versform daher kommen. Vieles passiert im stillen Kämmerlein, wo niemand die Sorgenfalten oder allfällige Schweissperlen des Schreibers sieht. Mit seinem Buch hat Martin Christen das Fenster geöffnet und lässt nun ein grösseres Publikum als bisher an seiner Schreibkunst teilhaben. Wert legt er auf eine flüssige Leseart seiner Texte und klammert sich aus diesem Grunde nicht an ein striktes Versmass. «Entscheidend für mich ist die Wiedererkennung meiner Gedanken, die sehr viel mit meinem Leben und meiner Persönlichkeit zu tun haben.» Martin Christen spricht in seinen Texten auch unangenehme Erlebnisse an. «Das Leben besteht nicht immer nur aus Sonnenschein», so eine seiner Feststellungen. «Deshalb will ich mit meinen Texten Mut und Zuversicht vermitteln und den Blick klar nach vorne und nicht zurück richten.»

Entstanden sind die im Nidwaldner Dialekt festgehaltenen Texte zu einem Grossteil in den vergangenen zwei Jahren. Eine Zeit, in der Martin Christen persönliche Höhen und Tiefen durchlebt hat. «Das Schreiben hat mir geholfen, bei Tiefschlägen das Licht am Ende des Tunnels wahrzunehmen.» Kein Wunder also, dass die Verse dank dem «schpeeranguweytoffnigä Fäischtär» einen tiefen Blick in die Seele des Autors zulassen.