Betrunkener Fussgänger wird in Stans von einem Auto erfasst Am Montagabend hat sich kurz vor dem Länderpark ein Unfall ereignet. Dabei wurde ein angetrunkener Fussgänger von einem Auto erfasst und verletzt. Oliver Mattmann

Am Montag um zirka 18.10 Uhr hat sich in Stans eine Kollision zwischen einem Auto und einem Fussgänger ereignet. Wie die Kantonspolizei mitteilte, war ein 77-jähriger Fahrzeuglenker vom Dorf kommend in Richtung Länderpark unterwegs. Kurz vor dem Kreisel überquerte ein 57-jähriger Fussgänger die Strasse, worauf dieser vom Auto erfasst wurde. Der Fussgänger wies einen Atemalkoholwert von über 1,50 Promille auf, wie es weiter heisst. Er musste mit unbekannten Verletzungen mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Die genaue Unfallursache wird nun durch die Kantonspolizei abgeklärt. (om)