Galerie Ermitage in Beckenried Stefan Roggers kreativer Zugang zur Natur Der Maler Stefan Rogger macht Vielfältigkeit und Schönheit der Natur fantasievoll sichtbar. Die Ermitage Beckenried animiert ihn dazu.

Stefan Roggers Ausstellung «Vive la Nature!» in der Ermitage Beckenried. Bild: Romano Cuonz (Beckenried, 5. Mai 2022)

Als der Obwaldner Künstler Stefan Rogger von der Beckenrieder Galerie Ermitage zu einer Ausstellung eingeladen wurde, begab er sich erst einmal vor Ort, um den besonderen Raum zu inspizieren. «Vom Blick, der sich mir dort bot, war ich überwältigt», erzählt er. Das grosse Fenster auf den im Mai grünenden und blühenden Park und, an dessen Ende, der direkte Zugang zum Vierwaldstättersee faszinierten den Künstler. «Ich beschloss sogleich, meine Ausstellung dem Thema Natur zu widmen, das lag für mich auf der Hand», hält Rogger fest. Der in Sarnen aufgewachsene Künstler hat der Innerschweiz inzwischen den Rücken gekehrt. Seit einiger Zeit wohnt und arbeitet er in Altstätten im St.Galler Rheintal.

Seiner Ausstellung in der Ermitage gibt Stefan Rogger den vielsagenden Titel «Vive la Nature!». Dabei nimmt er – ganz bewusst – Abstand von den für sein Werk bislang so typischen Dark-World- und Nightmare-Szenarien. «Auf skurrile Figuren, die solche Bilder belebten, verzichte ich in Beckenried ganz bewusst», sagt er. Vielmehr wolle er den Besucherinnen und Besuchern in der heutigen, dunklen, kriegerischen Zeit, mit schönen Farben Hoffnung vermitteln. Sie wieder träumen lassen.

Roggers Werke sollen dazu inspirieren, die Vielfältigkeit der Natur zu entdecken. Bild: Romano Cuonz (Beckenried, 5. Mai 2022)

Und so setzt Rogger ganz bewusst eine leuchtende Sonne (Kratztechnik auf Malkarton) ins Zentrum. Ihr helles und wärmendes Licht ermöglicht in all den Bildern rund um sie herum blühendes Leben. Rogger fängt mit dem Pinsel das Wachstum der Natur ein. Allerdings malt er nicht einfach reale Pflanzen. Auch in der Natur bleibt er als Künstler kreativ. Die wunderschönen Gebilde, die er da schafft – im Verlauf der Schöpfung treten auch Tiere, märchenhafte Bewohner und Fabelwesen in die bunten Pflanzengärten – existieren so nur in seiner Fantasie. Umso mehr überraschen sie einen. Bild für Bild.

Fabelwesen, wie Kinder sie sich vorstellen und zeichnen, als farbige Tuschwolken auf Saugpapier. Bild: Romano Cuonz (Beckenried, 5. Mai 2022)

Für Stefan Rogger ist die Kreativität, das Abstrakte in den Bildern ein wichtiger Teil der Wirklichkeit. Auch wenn er die Natur aufleben lässt, bleibt er einem der wichtigsten Prinzipien in seiner Malerei treu: Der Erwachsene muss wieder lernen, die Dinge um sich herum so zu sehen, wie die Kinder sie sehen. «Diese erfreuen sich an der Vielfalt der Natur und erfinden selbst gerne ihre eigenen Wunderwelten, wenn sie zeichnen», weiss Rogger. Und er wirkt fast schon bedächtig, wenn er bekennt:

«In meinen neuen Bildern, habe ich, fast wie die Indianer, die zur Mutter Erde grösste Sorge trugen, eine Art spirituellen Ansatz.»

In der Tat: Da drückt einer seine Teilhabe an der Natur vom künstlerischen und vom ideellen Standpunkt her aus.

Bekannte und ganz neue Techniken

Einmal mehr unglaublich vielfältig sind die verschiedenen Techniken, die Stefan Rogger für «Vive la Nature!» einsetzt. Vor allem mit einer, die man so zuvor wohl noch nirgends gesehen hat, verblüfft er. In der Corona-Zeit ist der Künstler jenen saugfähigen Hygienetüchern begegnet, die allenthalben auflagen, um damit die Hände reinigen zu können. Irgendwann begann er damit, diese mit fleckenartigen Tuschewolken zu bearbeiten. Was dabei herauskam, ist an Farbverläufen, Leuchtkraft und Formenreichtum kaum zu überbieten. Aus simplen Flecken auf Hygienetüchlein entstehen schöne Welten. Rogger sagt dazu schelmisch lächelnd: «In der Kunst ist die Idee wichtig, nicht teures Material wie Gold oder Bronze.» Auch den altbewährten Mischtechniken mit Strukturen aus Tusche, Ölkreide und Öl begegnet man wieder. Immer wieder schafft Rogger eigene, neue Welten, indem er auf den Malkartons seine Kratztechnik anwendet.

Bild mit Ölkreide und Kratztechnik. Bild: Romano Cuonz (Beckenried, 5. Mai 2022)

Allerdings tut er es in den neuen Werken behutsamer, diskreter als früher. «Die Mutter Erde, das Weibliche ist in meinen neuen Werken gut vertreten, intuitiv, sinnlich, ganzheitlich», sagt Rogger, «weniger das männliche Prinzip!»

Nicht fehlen durften in einer Ausstellung, die sich der Natur widmet, die Naturfundstücke. Da gibt es ein Untier mit Stierkopf, Schlangen, Hexen, mystische Gestalten. Und immer sind ihre Grundlagen Hölzer, Wurzeln und andere in der Natur gefundene Stücke. Roggers Überzeugung:

«Die Natur zeigt mir stets neue Formen, und ich bin bereit, auf meine Art in einen Dialog zu ihr einzutreten.»

Wo Vielfalt der Natur und menschliche Fantasie zusammenkommen, geschieht genau das, was Paul Klee einmal treffend umschrieben hat: «Kunst macht sichtbar!»