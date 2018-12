In Ennetmoos ist Gartenarbeit mehr Freude als Arbeit Das Projekt Gemeinschaftsgarten gedeiht prächtig. Auch für 2019 mangelt es nicht an Ideen. Helfer sind willkommen.

Der schneebedeckte Garten ist weihnächtlich geschmückt. (Bild: PD)

Gemeinschaft leben, der Natur nahe sein und miteinander, voneinander lernen – dafür sollte der Gemeinschaftsgarten in Ennetmoos stehen. Es scheint in allen Belangen gelungen zu sein, so das Ergebnis der 1. Gartenversammlung, zu dem das Projektteam die Ennetmooser Bürger eingeladen hatte. Rund 30 Personen haben sich kürzlich im Chilä-Träff St. Jakob von den Früchten des Startjahres selbst ein Bild machen können. Markus Blöse, Pfarreileiter und Haupt-Projektverantwortlicher, führte in seiner Präsentation durch die ersten bewegten Monate der Visionsentstehung, dem Spatenstich, den zahlreichen Gartenarbeitstagen und Kernteammeetings bis hin zur ersten Ernte.

Dass Gartenarbeit mehr Freude als Arbeit ist, liessen neben den Bildererinnerungen auch die Aussagen im Gartengespräch vermuten: «Zusammen etwas machen ...», «Eine Vision, in der Menschen aus verschiedensten Ländern zusammenkommen, zum Leben erwecken ...», waren Aussagen von Projektteilnehmern und Freiwilligen, die Hinweise auf das Engagement und die Lebendigkeit geben. «Ich spüre, dass das Projekt von einem guten Geist begleitet ist», sagte Markus Blöse.

Es braucht Engagement

Mit einem Budget von rund 7000 Franken, gespiesen aus Geldern von Kirche, Kanton, Gemeinde und privaten Spenden, hat der Garten Gestalt angenommen. So reihen sich Kräuterbeete an Tomatensträucher, ein von Blumen gesäumter Eingangsbereich lädt zum Besuch ein und Gemüse- sowie erste Hochbeete, übrigens auch zum Anmieten, machen Lust aufs Säen und Ernten. Nicht zu vergessen ist der Sitz- und Grillplatz, der bereits für zahlreiche Pausen- und Festerlebnisse sorgte. An weiteren Ideen mangelt es keineswegs, dafür bürgt Christina Sasaki-Wallimann, der visionär-kreative Kopf des Teams. Beerensträucher, gepflasterte Pfade, ein Eingangstor und eine Überdachung für die Grillecke sind nur einige ihrer Ideen für 2019.

Der Abend zeigte: Ehrenamtliche Arbeit, die von einer Vision und dem Engagement einer Gruppe getragen wird, trägt Früchte – sowohl für die Beteiligten als auch für die Gemeinde. Wer auch immer Lust bekommen sollte, sich selbst einzubringen, ist willkommen. Der Garten lebt von Helfern und von Spendengeldern. Zum Abschluss waren alle eingeladen, bei Glühwein und Lebkuchen im schneebedeckten Garten den Abend ausklingen zu lassen. Barbara Zanzinger/PD