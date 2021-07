Gastroexperte Herbert Huber wird 80 Jahre alt Er ist seit 64 Jahren in der Gastronomie tätig. Der Kritiker und Kenner erfreut sich bester Gesundheit und darf nun den runden Geburtstag feiern.

Herbert Huber, Gastrokritiker. Bild: Archiv NZ

Am Mittwoch, 7. Juli, darf Herbert Huber bei bester Gesundheit seinen 80. Geburtstag feiern. Der Jubilar hat sich als Gastroexperte einen Namen gemacht und ist seit 64 Jahren in der Gastronomie tätig. Der frühere Koch und Hotelier führte unterer anderem mit seiner Frau das «Goldene Kreuz» in Gerzensee, den «Giessenhof» in Dallenwil und die Stanser «Linde». Daneben wirkte er als Koch-Experte in Ob- und Nidwalden und war von 1988 bis 1992 Präsident von Gastro Nidwalden. Seit 1993 arbeitet er als Unternehmensberater für Gastrobetriebe, als Buchautor und Gastrojournalist, insbesondere für diese Zeitung. So ist am Montag die Serie «Mit Feuer und Flamme – Chefinnen am Herd» gestartet mit Herbert Huber als Fachautor. Als Buchautor hat Herbert Huber schon mehrere Bücher verfasst rund ums Gastgewerbe. Die Redaktion gratuliert ihm herzlich.