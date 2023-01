Gastronomie Ein Geheimtipp in Emmetten: Hier steht Musik und Kultur auf dem Programm Das Restaurant Dorfklatsch ist mit einem abwechslungsreichen musikalischen und kulturellen Programm erfolgreich.

Ein Gastrobetrieb kann auch im kleinen und gemütlichen Rahmen mit innovativen, kreativen Ideen erfolgreich geführt werden. Das heimelige Restaurant Dorfklatsch in Emmetten, in dem zirka 50 Personen Platz finden, überrascht immer wieder aufs Neue mit einem abwechslungsreichen Eventkalender.

The Five bringen im Mai Rockabilly Klänge nach Emmetten. Bild: André A. Niederberger (Beckenried 26. März 2022)

«Es ist uns wichtig, dass sich der Gast bei uns wohlfühlt und vom Alltag abschalten kann», erklärt Wirtin Pia Greber. «Das wollen wir mit fetzigen Musikevents, fesselnden Ausstellungen und einem ausgewählten kulinarischen Angebot erreichen.» Der Erfolg der bisherigen Anlässe gibt Pia Greber recht.

Breites musikalisches und kulturelles Programm

«Einmal im Monat soll es ein musikalisches Highlight geben», erklärt die Wirtin. «Dabei soll jeder Musikgeschmack berücksichtigt werden.» So kommen Fans von Irish Folk Music mit dem Emmetter Musiker Steven Krucker am 24. März auf ihre Kosten. Gefolgt von Blues, Rock und Balladen mit Marlène und Band am 21. April. Und mit The Five ziehen am 12. Mai richtig knackige Rockabilly-Grooves in den Dorfklatsch ein.

Urchig und lüpfig wird es wieder am 19. August, wenn Emmetter Ländlerformationen wie KÜWY, Jérôme Kuhn und Beat Würsch und weitere zum Tanz aufrufen. Am 22. September wird es mit T.G.I.F. mit dem Emmetter Bandmitglied Hubert Würsch mit ihrem Country-Rock-Music-Cover-Style wieder rockiger.

Auch die Kunstliebhaber kommen im Dorfklatsch nicht zu kurz. Ab 18. März stellt der Emmetter Mike Zimmermann seine faszinierenden Kunstwerke aus Leder aus. In seinen Arbeiten werden Eulen so naturgetreu aus dem Leder geformt, dass man zweimal hinschauen muss. Wer dem Künstler über die Schulter schauen will, bekommt am Samstag, 18. März, und Sonntag, 19. März, die Gelegenheit.

Wer es lieber «kriminell» mag, der ist am 31. März beim Krimi-Dinner in bester Gesellschaft. Bereits zum dritten Mal werden Gäste zu Tätern und Opfern und lösen gemeinsam einen mysteriösen Fall. (pd/unp)