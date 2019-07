Geisterfahrer war in Hergiswil unterwegs – Kantonspolizei Nidwalden sucht nach Zeugen Am Freitagmittag fuhr ein Geisterfahrer im Kirchenwaldtunnel in Hergiswil. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Ausserdem kam es in Buochs zu zwei Verkehrsunfällen.

(pd/stp) Ein silberner Toyota RAV älteren Jahrgangs war von Stansstad herkommend in den Kirchenwald in Richtung Norden unterwegs. Nachdem er in den Verbindungstunnel in Richtung Alpnachstad abgebogen war, hielt der unbekannte Lenker an und wendete das Fahrzeug. Anschliessend fuhr der Wagen mehrere hundert Meter als Geisterfahrer in den Kirchenwaldtunnel zurück. Dort überquerte er die Baustellensignalisation und fuhr in Richtung Luzern davon.

Während des Manövers kreuzte das Fahrzeug mit mehreren, korrekt fahrenden Verkehrsteilnehmern. Das fehlbare Fahrzeug war mit einem Schweizer Kontrollschild ausgestattet. Am Heck fällt ein in Wagenfarbe aufgehängtes Ersatzrad auf. Personen, welche zum Vorfall und insbesondere dem Kontrollschild Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Nidwalden (041 618 44 66) zu melden.

Zwei Verkehrsunfälle in Buochs

Fast zur gleichen Zeit kam es in Buochs zu zwei Unfällen. Dabei fuhr eine Personenwagenlenkerin in Richtung Kreisel Piccadilly, als sie zu spät eine stehende Fahrzeugkolonne bemerkte. Daher steuerte sie im letzten Moment ihren Wagen nach rechts in Richtung Trottoir und kollidierte dort mit einem Begrenzungszaun.

Kurze Zeit später fuhr eine weitere Autofahrerin von der Pilatusstrasse in die Ennetbürgerstrasse. Dabei kollidierte sie rechtwinklig mit einem in Richtung Ennetbürgen fahrenden, vortrittsberechtigten Personenwagen. Für den Abtransport von zwei Unfallfahrzeuge stand ein Abschleppunternehmen im Einsatz.