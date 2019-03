Geländewagen gelangt auf Umwegen von Dallenwil nach Burkina Faso Ein Auto sollte für eine Stiftung nach Kenia überführt werden. Wegen Problemen wird es nun in Burkina Faso gebraucht. Franz Niederberger

Erich Helfenstein übergibt den Schlüssel an Sandra Jaeggi. (Bild: Franz Niederberger)

Die Stiftung Le Nerima mit Sitz in Luzern unterstützt in Not geratene Kinder und Jugendliche im In- und Ausland. Für laufende Projekte in Kenia war es ein Ziel von Stiftungsratspräsident Erich Helfenstein, der in Stans und Luzern als Lungenarzt tätig ist, ein geländetaugliches Fahrzeug zu beschaffen. Von der Schweizer Armee konnte er ein ausgemustertes Fahrzeug vom Typ Steyr-Daimler-Puch übernehmen.

In einem Lackierwerk in Dallenwil erhielt das 27-jährige Fahrzeug eine neue Lackierung, 50 bis 60 Stunden Arbeit betrug der Aufwand. Alles war zur Überführung nach Kenia angerichtet, bis die Stiftung die Information erhielt, dass sich die Einfuhrbestimmungen geändert hätten: Fahrzeuge, die älter als acht Jahre sind, dürfen nicht mehr nach Kenia eingeführt werden.

Schlüsselübergabe in Dallenwil

Was nun? Erich Helfenstein wusste sich zu helfen und gab das Fahrzeug weiter an die Stiftung Zoodo, die seit 2005 im westafrikanischen Land Burkina Faso Hilfe zur Selbsthilfe leistet. Hocherfreut zeigte sich deren Sandra Jaeggi über dieses unerwartete Geschenk. Für den Einsatz im Gelände auf Naturstrassen eignet sich dieses Fahrzeug perfekt, wie sie sich vor kurzem bei der Schlüsselübergabe in Dallenwil äusserte.