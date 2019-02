«Gemeinden sind erstinstanzlich für Bürgerwohl zuständig» «Altersangebote zu wenig vernetzt», Ausgabe vom 28. Januar

Die Gedanken sind frei und Papier ist geduldig. So kann ausgesprochen und geschrieben werden, was einem auf dem Herzen liegt. Auch ohne den Eindruck, ich sei dafür, dass man dagegen ist, möchte ich drei Aussagen im titelvermerkten Bericht beleuchten.

1. Mit Recht stellt Regierungsrätin Michèle Blöchliger fest, dass wir im Kanton sehr gute Angebote haben; Pro Senectute, das Demenzkonzept, das Palliativkonzept, die Spitex, das Kantonsspital und Alters- und Pflegeheime. Sie bemängelt die Koordination des Ganzen. Wie ist das zu verstehen? An wen wende ich mich, wenn ich etwa eine Frage in Zusammenhang mit Gesundheit im Alter habe? Da ist doch die Pro Senectute die richtige Auskunftsstelle, heisst es doch auf ihrer Website: «Die Mitarbeitenden von Pro Senectute beraten Sie persönlich und individuell bei Ihren Fragen rund ums Alter».

Dieses Beispiel kann auch für die anderen der aufgeführten Angebote herangezogen werden. Hand aufs Herz, was gibt es da denn seitens der Gesundheits- und Sozialdirektion des Kantons noch zu koordinieren. Braucht es da wirklich eine Art «One-Stop-Shop», wie Michèle Blöchliger findet? Und was ist, wenn die Auskunftsperson, aus welchen Gründen auch immer, nicht am Arbeitsplatz ist oder die Frage nicht beantworten kann und der anrufenden Person empfiehlt, sich doch bitte an die Pro Senectute zu wenden?

2. Michèle Blöchliger stellt sich vor, lange selbstständig leben zu können, und zwar zentrumsnah. Das ist schön und gut, aber was ist mit den älteren Menschen, die nicht zentrumsnah zu Hause sind? Es darf doch nicht sein, dass Altersvorsorge ähnlich dem «Lädelisterben» und Schliessen von Poststellen gemanagt wird. Würde dem Alter gegenüber ist, wenn man betagte Menschen so lang wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung leben lässt. Man kann doch gewachsene Strukturen nicht einfach verpflanzen.

3. Im Auftrag der Gesundheits- und Sozialdirektion des Kantons Nidwalden verfasste das Institut Ecoplan einen umfassenden Bericht zum Thema «Altersleitbild Kanton Nidwalden». Auf 72 Seiten, gegliedert in 17 Kapitel, wird festgehalten, was, wie, wo, weshalb in Zusammenhang mit Altersvorsorge unternommen werden soll. Da braucht es eigentlich keine Zukunftswerkstatt. Intelligenter wäre die Einbindung der kantonalen Sozialkommission und dieser den ihr gebührenden Stellenwert zu geben, sind doch deren Mitglieder demokratisch gewählte Gemeinderätinnen/Gemeinderäte. Das wäre auch dahingehend korrekt, weil die Gemeinden erstinstanzlich für das Wohl ihrer Bürgerinnen und Bürger zuständig und daher auch erste Anlaufstelle für Fragen und Begehren sind.

Eugen Dornbierer, Wolfenschiessen