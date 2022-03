Gemeinderatswahlen Die SVP Beckenried reicht zwei Wahlvorschläge ein Am 15. Mai stehen die Gesamterneuerungswahlen auf Gemeindeebene an. Die SVP Beckenried präsentiert neben ihrem bisherigen Gemeinderatsmitglied auch einen neuen Kandidaten.

Alexander Vonlaufen. Bild: PD

Alexander Vonlaufen ist seit dem 1. Juli 2021 Vorsteher des Departements Soziales & Kultur. Der 34-Jährige will seine Tätigkeit im Beckenrieder Gemeinderat auch künftig weiterführen, wie die SVP Beckenried in einer Mitteilung schreibt. Der zweifache Vater kandidiert im Mai für die Gesamterneuerungswahlen. Vonlaufen arbeitet als Abteilungsleiter bei der Stiftung Weidli in Stans. In seiner Freizeit ist er viel auf dem Hausberg Klewenalp anzutreffen und agiert im Schwingsport als J+S-Experte sowie in weiteren Funktionen (OK-Mitglied ISAF 2022 und Mitglied technischer Kommission ONSV).

Marco Zimmermann. Bild: PD

Am 15. Mai für die SVP Beckenried zur Wahl antreten wird auch Marco Zimmermann (neu). Der gelernte Elektromonteur und Maurer arbeitet bei einem grossen Schweizer Baumaterialhändler als Verkaufsberater im Aussendienst, ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. In seiner Freizeit ist Zimmermann unter anderem Wachtmeister in der Feuerwehr sowie als Präsident der Schwingersektion Beckenried tätig. (inf)