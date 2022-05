Gemeindeversammlung Buochs spart für die Zukunft An der Gemeindeversammlung von Buochs befinden die Stimmberechtigten über die Jahresrechnung. Auch Wahlen stehen auf der Traktandenliste.

Blick auf die Gemeinde Buochs. Bild: Nidwaldner Zeitung (Buochs, 17. Juli 2018)

Rund 1,8 Millionen Franken besser als budgetiert fällt das Ergebnis der Jahresrechnung der politischen Gemeinde aus. Der Hauptgrund für das positive Resultat liegt bei den höheren Steuererträgen. Zudem führten ein Wegfall und die Verschiebung vieler Aufwandpositionen ins Folgejahr zu einem tieferen Aufwand; dies aufgrund der Coronaeinschränkungen. Weiter sei das gute Ergebnis auch auf eine konsequente Budget- und Ausgabendisziplin zurückzuführen, erklärte die Finanzchefin Silvia von Holzen. «Mit diesem Gewinn von rund 1,17 Millionen Franken konnten wir die Nettoverschuldung auf rund 5,8 Millionen Franken reduzieren. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1081 Franken. Das freut uns natürlich, so können wir es uns leisten, in den nächsten Jahren neue Investitionen zu tätigen», ergänzte die Gemeinderätin.

Kommissionen werden neu besetzt

Neben dem Rechenschaftsbericht und der Jahresrechnung finden an der Gemeindeversammlung auch Wahlen durch offene Abstimmung statt. Für die Amtsdauer von vier Jahren in die Finanzkommission treten vier Mitglieder zur Wiederwahl an. Ein Mitglied wird neu gewählt. Für die Schulkommission braucht es neben den zwei Personen, die sich zur Wiederwahl stellen, ebenfalls ein Neumitglied.

Die Versammlung wird zudem über zwei Einbürgerungsgesuche befinden. Einerseits geht es um eine Mutter mit ihrem 9-jährigen Sohn aus Deutschland und andererseits um einen 19-jährigen Engländer.

Kirchgemeinde ebenso mit einem Gewinn

Die Römisch-Katholische Kirchgemeinde Buochs schliesst ihre Jahresrechnung mit einem Ertragsüberschuss von 142’110 Franken ab. Budgetiert war ein Mehraufwand von 28’505 Franken. Zudem stehen mehrere Wahlen auf der Traktandenliste. So stellen sich unter anderen drei Mitglieder des Kirchenrates für eine Amtsdauer von vier Jahren zur Verfügung; der Kirchmeier und der Vizepräsident für eine Amtsdauer von zwei Jahren.