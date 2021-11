Gemeindeversammlung Es bleibt nur noch eine Hürde bis zur Einheitsgemeinde Die Zusammenführung der Schulgemeinde und der Politischen Gemeinde Wolfenschiessen ist auf guten Wegen.

Schöne Eröffnung der Herbstgemeindeversammlungen Wolfenschiessen durch die beiden jungen Örgeler Finn Karli (links) und Gian-Andrin Spichtig. Bild: Robert Hess (Wolfenschiessen, 19. November 2021)

Rund 60 Stimmberechtigte haben am Freitagabend in der Aula Zelgli die Weichen zur Bildung einer Einheitsgemeinde gestellt. Diskussionslos und einstimmig sagte die Herbstgemeindeversammlung Ja zu einer neuen Gemeindeordnung, die vom Gemeinderat und dem Schulrat – mit Unterstützung eines externen Projektleiters – ausgearbeitet worden war. Nachdem die Bevölkerung im September 2020 an der Urne dem Antrag der beiden Bürger Alexander Schuler und Markus Christen zur Schaffung einer Einheitsgemeinde zugestimmt hatte, «können wir euch heute eine breit abgestützte Vorlage unterbreiten», sagte Gemeindepräsident Wendelin Odermatt. Anträge auf Änderungen einzelner Artikel wären noch möglich gewesen, doch wurden weder Fragen noch Anträge gestellt. Die Versammlung folgte dem Antrag des Gemeinderates und des Schulrates, die neue Gemeindeordnung ohne Änderungen zuhanden der Urnenabstimmung vom 13. Februar 2022 zu verabschieden. Bei einem Ja ist im September 2022 die Gesamterneuerungswahl für den zukünftigen Gemeinderat angesagt.

Neues Departement Bildung

Die Einheitsgemeinde würde am 1. Januar 2023 in Kraft treten. «Der Gemeinderat wird sich weiterhin aus sieben Mitgliedern zusammensetzen und soll politisch breit abgestützt sein», erklärte Gemeindepräsident Odermatt am Freitag. Neu soll ein Departement Bildung geschaffen werden und ebenfalls neu ist eine Schulkommission mit vier Mitgliedern. Diese soll als Fachkommission strategische Aufgaben wahrnehmen.

Budget 2022 und Steuerfuss

Auf der Traktandenliste standen auch die Genehmigung des Budgets und des Steuerfusses. Das Budget der Politischen Gemeinde schliesst - bei einem betrieblichen Ertrag von 3,1 Millionen Franken - mit einem Ertragsüberschuss von 120‘600 Franken ab, wie Gemeinderat Sepp Durrer erklärte. Die Steuereinnahmen werden - um 20'000 Franken höher - mit total 799'000 Franken budgetiert. Das Budget und der Steuerfuss von 0.50 Einheiten wurden einstimmig genehmigt.

Mehraufwand der Schulgemeinde

Die Schulgemeinde rechnet mit einem Aufwandüberschuss von 51'600 Franken, wie Ratsmitglied Monika Amstutz erklärte. Investitionen seien keine geplant. Die zu erwartenden Steuereinnahmen seien mit 2,63 Millionen Franken um 152'000 Franken höher als 2021 budgetiert. Der Voranschlag sowie der Steuerfuss von 2.00 Einheiten wurden einstimmig genehmigt.

Die Kirchgemeinde rechnet mit einem Aufwandüberschuss von 6'500 Franken. Die Steuereinnahmen werden mit total 375'000 Franken, um 29'000 Franken höher als 2021, budgetiert. Das Budget und der Steuerfuss von 0.40 Einheiten wurden einstimmig genehmigt.

Einen Ertragsüberschuss von 12'400 Franken weist die Kapellgemeinde Oberrickenbach auf. Der Steuerfuss soll mit 0.40 Einheiten unverändert bleiben.

Die Wünsche der drei Präsidien

Die Gemeindeversammlungen wurden von den Präsidien auch zu kurzen persönlichen Bemerkungen genutzt. So rief Gemeindepräsident Wendelin Odermatt zu mehr Toleranz auf. «Heute fordert man vermehrt von anderen Toleranz, ist aber nicht bereit, selber tolerant zu sein.» Schulgemeindepräsidentin Corinne Businger räumte ein, dass in der Schule vereinzelte Corona-Fälle festgestellt worden seien. «Wir müssen alles Notwendige und Mögliche tun, damit wir den Präsenzunterricht in der Schule halten können.» Schliesslich wünschte Kirchgemeindepräsident Andreas Christen allen eine schöne Advents- und Weihnachtszeit bei guter Gesundheit.