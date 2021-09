Generalversammlung SVP Stansstad hat zwei neue Mitglieder im Vorstand An ihrer Versammlung hat die Ortspartei Iganz Meyer und Christian Epper in die Parteileitung gewählt.

Vor kurzem haben sich die Mitglieder der SVP Stansstad zur Generalversammlung getroffen. Präsident Stefan Ludwig konnte sich Ende August im Oeki in Stansstad begrüssen, wie die Partei mitteilt. An der Versammlung wurde unter anderem die Jahresrechnung präsentiert, die mit einem Plus von 725 Franken abschliesst.

Bei den anschliessenden Wahlen wurde Ludwig für zwei weitere Jahre als Parteipräsident bestimmt. Neu im Vorstand sind Ignaz Meyer als Kassier und Christian Epper als Aktuar und Vizepräsident. Meyer ist Betriebswirt und widmet seine Freizeit dem Reisen, dem Lesen und dem Sport. Epper ist Jurist und grilliert gerne, fährt Töff oder besucht das Kino.

Ignaz Meyer und Christian Epper (von rechts) sind neu im Vorstand der Stansstader SVP. Bild: PD

Schwander referiert über Folgen von Corona

An der Versammlung war auch der Schwyzer SVP-Nationalrat Pirmin Schwander zugegen. Er «hielt einen spannenden und beeindruckenden Vortrag zum Thema ‹Finanzielle Folgen und gesellschaftspolitische Auswirkungen von Covid-19›», wie es in der Medienmitteilung weiter heisst. (lur)