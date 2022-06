Gesundheitswesen Direktor Urs Baumberger verlässt das Spital Nidwalden Der Verwaltungsrat der Luks Gruppe hat André Baumeler zum neuen Direktor des Spitals Nidwalden gewählt. Der heutige Leiter Finanzen und stellvertretende Spitaldirektor folgt am 1. November auf Urs Baumberger, der sich als Berater im Gesundheitswesen selbstständig macht.

Urs Baumberger verlässt das Spital Nidwalden Ende Oktober 2022. Bild: PD

Nach über 13 Jahren verlässt Urs Baumberger das Spital Nidwalden. Laut einer Medienmitteilung der Luks-Gruppe hatte er seine Stelle mit der klaren Vision angetreten, dass das frühere Kantonsspital Nidwalden in 5 bis 10 Jahren als eines der erfolgreichsten Schweizer Spitäler wahrgenommen werde. Dieses Ziel habe Baumberger zweifellos erreicht, heisst es weiter. Das Spital Nidwalden sei heute in der ganzen Schweiz für seine hohe Patienten- und Zuweiser-Zufriedenheit sowie die sehr gute Wirtschaftlichkeit bekannt. «Dieser Erfolg war nur möglich mit der richtigen Strategie und vor allem der sehr guten, koordinierten, tagtäglichen professionellen und leidenschaftlichen Arbeit der Spitalleitung, der Kader und aller Mitarbeitender», wird Urs Baumberger zitiert.

Zudem sei die ab 2012 kantonsübergreifende Zusammenarbeit mit dem Luzerner Kantonsspital, die 2021 mit der Gründung der Luks Gruppe weiter gefestigt worden sei, ein Erfolgsmodell. Das Erreichen dieses Meilensteins nehme er zum Anlass, die Führung des Spitals Nidwalden für den weiteren Integrationsprozess an neue Kräfte zu übergeben und seinen lang gehegten Wunsch, das in vielen Jahren erarbeitete Know-how auch anderen Leistungsanbietern im Gesundheitswesen zur Verfügung zu stellen, in die Tat umzusetzen. «Ich werde das Spital Nidwalden mit einem weinenden und einem lachenden Auge verlassen und als selbstständiger Unternehmer und Berater tätig werden.»

Baumeler hat «gesunden Respekt vor der Aufgabe»

André Baumeler ist seit Mai 2019 als Leiter Finanzen und Mitglied der Spitalleitung am Spital Nidwalden tätig. Dank seinen ausgezeichneten Leistungen und der sehr guten Zusammenarbeit mit Urs Baumberger und der Spitalleitung sei er vom Verwaltungsrat per Mai 2021 zusätzlich zum stellvertretenden Direktor befördert, so die Mitteilung weiter. Dank seinem fachlichen Leistungsausweis sei André Baumeler im Spital intern, innerhalb der Luks Gruppe, bei externen Partnern sowie der Gesundheits- und Sozialdirektion Nidwalden bestens bekannt und anerkannt. «Die Wahl durch den Verwaltungsrat freut mich sehr. Ich kann ein bestens geführtes und erfolgreiches Spital übernehmen, habe aber einen gesunden Respekt vor der neuen und anspruchsvollen Aufgabe», wird er zitiert.

André Baumeler wird neuer Direktor des Spitals Nidwalden. Bild: PD

Interessante Herausforderungen wird auch der neue Direktor genügend haben. Das Spital Nidwalden wolle auch in Zukunft innovativ und erfolgreich sein und weiterhin Spitzenleistungen anbieten. Zudem soll es eine attraktive Arbeitgeberin bleiben. Wichtige Vorhaben wie beispielsweise die weitere Integration in die Luks Gruppe, die Digitalisierung und der Bau des Medizinischen Zentrums seien gut aufgegleist und würden von Baumeler weitergeführt.

Nachfolgeregelung stellt Kontinuität sicher

Hanspeter Kiser, Vertreter des Kantons Nidwalden im Verwaltungsrat der Luks Gruppe, Benno Fuchs, CEO und Vorsitzender der Geschäftsleitung der LUKS Gruppe, sowie Virginie Schubert, Leiterin Regionen der Luks Gruppe, bedauern es laut der Mitteilung sehr, dass Urs Baumberger das Spital Nidwalden verlässt. «Ich verstehe aber, dass er nach langjähriger und sehr erfolgreicher Tätigkeit als Spitaldirektor etwas Neues anpackt. Wir danken Urs Baumberger schon jetzt für die geleistete gross-artige Arbeit und wünschen ihm für die Zukunft nur das Beste», so Virginie Schubert. Und Hanspeter Kiser ergänzt: «Es freut mich, dass wir den bestens geeigneten Nachfolger aus den eigenen Reihen rekrutieren konnten.»

Erhält einen neuen Direktor: das Spital Nidwalden. Bild: Urs Hanhart (Stans, 2. Juni 2021)

André Baumeler kenne das Spital Nidwalden sehr gut und er habe sich bereits als Stellvertreter in die neue Funktion einarbeiten können. Dank der ausgezeichneten Zusammenarbeit mit Urs Baumberger sei auch eine gute Übergabe bis Ende Herbst gewährleistet und die Stabilität und Kontinuität in der Führung des Spitals Nidwalden seien sichergestellt, hält die Luks Gruppe fest. (pd/mu)