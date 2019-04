Gewerkschaft kritisiert Stellenabbau bei Müller Martini scharf: «Das ist eine Katastrophe für die Zentralschweiz»

Das in Zofingen beheimatete Unternehmen Müller Martini zählt weltweit 1800 Mitarbeitende. In der Zentralschweiz ist das Unternehmen mit der Müller Martini Maschinen & Anlagen AG in Stans und Hasle präsent. Dass die drei anderen in der Druckverarbeitung, der Elektronik und im Marketing tätigen Müller Martini-Firmen in Zofingen vom Konsultationsverfahren ausgeschlossen sind, ist für Syna unverständlich: «Das Unternehmen muss alles daransetzen, auch diesen Abbau von 55 Stellen zu reduzieren», so Diego Frieden, Zentralsekretär Sektor Industrie der Gewerkschaft Syna.