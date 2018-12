Gewerkschaft Syna für Ob- und Nidwalden zieht um

Das Regionalsekretariat Syna Nid- und Obwalden verlässt seine bisherigen Räumlichkeiten an der Bahnhofstrasse 3 in Stans. Ab dem 7. Januar bedient das Team die Mitglieder und Kunden an der Bahnhofstrasse 1 in Stans. (pd)