Golfsport Eine Aufholjagd bis zum letzten Loch Der Unterwaldner Golfmeister 2021 heisst Oliver Achermann. Er gewinnt die zweitägige Meisterschaft knapp nach einem packenden Duell gegen Roland Niederberger.

Oliver Achermann und Cornelia Röthlin sind die beiden Gewinner der Unterwaldner Golfmeisterschaften. Bild: PD

Nach einer Par-Runde am Freitag startete Roland Niederberger am Finaltag mit etwas Vorsprung: Vier Schläge auf Oliver Achermann und zehn Schläge auf den Drittplatzierten Walter Niederberger. Doch dieser Vorsprung schrumpfte am zweiten Tag schnell: Nach neun gespielten Löchern betrug dieser Vorsprung gegenüber Achermann nur noch zwei Schläge. An Loch 10 und 11 gelangen Oliver Achermann die Birdies Nummer vier und fünf an diesem Tag und so war die Partie wieder ausgeglichen.

Daraufhin konnte Achermann seinen Vorsprung – unter anderem dank einem weiteren Birdie – kontinuierlich ausbauen und führte nach dem 16. Loch mit drei Schlägen. «Und bei Loch 17», schüttelt Oliver Achermann den Kopf, «spielte ich den zweiten Schlag ins Out und musste mir gar ein Triple-Bogey schreiben lassen!» Da Roland Niederberger an diesem Loch ein Bogey spielte, betrug Achermanns Vorsprung vor dem letzten und entscheidenden 18. Loch nur noch einen Schlag: Nach 147 Schlägen dann der Entscheid: Oliver Achermann ist nach 2018 erneut Unterwaldner Golfmeister. Roland Niederberger benötigte für diese zwei Golfrunden total 148 Schläge und Walter Niederberger auf dem dritten Rang beendete den Finaltag mit 160 Schlägen.

Cornelia Röthlin verteidigt ihren Vorjahressieg

Bei den Damen gewann Cornelia Röthlin nach zwei Runden mit insgesamt 157 Schlägen (77+80) vor Cornelia Gobat. Sie verteidigt somit ihren Vorjahressieg deutlich und nahm die begehrte Trophäe bereits zum vierten Mal mit nach Hause.

Die Unterwaldner Golfmeisterschaft bietet neben den Wettkämpfen, auch die einmalige Gelegenheit, um vor und nach der Golfrunde im Kreise der Unterwaldner zusammenzusitzen und neue Kontakte zu knüpfen.

«Wir freuen uns heute schon auf das 20-Jahr-Jubiläum im kommenden Jahr!»,

sagt Benji Furrer. Der neue Geschäftsführer des Golfclubs Engelberg-Titlis hat diese Meisterschaft selber schon insgesamt sechsmal gewonnen. Teilnahmeberechtigt am Turnier sind alle, die ihren Wohnsitz in Ob- oder Nidwalden haben und ein Handicap 36.0 besitzen. Interessierte Personen können sich heute schon beim durchführenden Golfclub Engelberg-Titlis melden, damit sie im kommenden Jahr frühzeitig über das Datum informiert werden. (mah)