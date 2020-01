Video «Goliath», ein Monster und der Pneukran – So spektakulär lief die Bergung in Beckenried ab Der in Beckenried gesunkene Kran wurde am Montagmorgen aus dem See gehoben. Die Bergung gestaltete sich äusserst schwierig. Der Schaden liegt weit über einer Million Franken.

Im Video: Der Kran wird langsam aus dem Wasser gezogen

Weitherum sichtbar steht das stählerne Monster auf dem Areal der Wabag Kies AG in Beckenried. Ein Kran, höher als die Häuser ringsherum, ragt am frühen Montagmorgen in den noch dunklen Himmel, der langsam von der Sonne erhellt wird. Das Monster nennt sich Liebherr LR 1750-2. Bis zu 750 Tonnen kann das Teil heben, der Hauptausleger ist bis zu 140 Meter lang. Seine Aufgabe: Er muss seinen kleinen Bruder, einen Pneukran vom gleichen Hersteller, aus dem Vierwaldstättersee ziehen. Dafür wurde er extra von einer Baustelle in Gümmenen bei Mühleberg abgezogen. Der Pneukran ist vor zwölf Tagen beim missglücken Versuch, von einem Nauen aus eine Trafostation auf das Schiff zu verladen, in den Vierwaldstättersee gefallen. Seither liegt die 60 Tonnen schwere Maschine mit 20 Tonnen schweren Gewichten auf einer Tiefe von 30 Metern. Fest verbunden mit dem Ufer, damit die Maschine nicht abrutscht. Denn der Seegrund fällt an dieser Stelle rapide ab – auf bis zu 170 Meter.

LR 1750-2 bewegt sich am frühen Morgen noch keinen Zentimeter. Rund herum wirbeln Arbeiter mit orangen Westen umher. Luftblasen steigen an die Wasseroberfläche, auf dem Wasser schaukeln Boote der Seepolizei und der Feuerwehr Stansstad. Immer wieder wird Bindemittel gestreut, damit der auslaufende Treibstoff abgesaugt werden kann.

«Goliath» muss dem Kran Platz machen

Die Zahl der Zuschauer, Journalisten und Passanten, hält sich in Grenzen. Es dürften aber doch etwas mehr gewesen sein als die schätzungsweise 25 Arbeiter, Polizisten und Feuerwehrleute. Um 9.15 Uhr geht es vorwärts. Die Luftblasen im Wasser sind verschwunden, «Goliath», so heisst der Nauen, ist auf die Seite geschoben worden. Langsam lässt das Monster LR 1750-2 seine Muskeln spielen. Die Stahlseile kommen immer weiter aus dem Wasser, teils so langsam, dass eine Bewegung für das menschliche Auge kaum sichtbar ist. Allmählich kommt der gesunkene 60-Tönner zum Vorschein – mit dem Hinterteil voran, den Ausleger weit ausgefahren. Jetzt kann man sich vorstellen, wie die Maschine ins Wasser gestürzt ist.

Es sieht alles gut aus. «Jetzt kommt die heikelste Phase», kann Monika Ulrich, Kommunikationsverantwortliche der Wabag Kies AG gerade noch sagen – dann knallt’s. Was genau geschehen ist, erschliesst sich den Zuschauern nicht. Klar ist nur: Das war nicht richtig. Unsicherheit unter den Arbeitern am Boden, doch schon nach wenigen Minuten geht es weiter. Nach rund einer Stunde ist der Kran geborgen und liegt nun in Schräglage im Trockenen. So, wie er zwölf Tage lang auf dem Seegrund gelegen hatte.

9 Bilder 9 Bilder Der 60 Tonnen schwere Pneukran, der Mitte Januar bei Beckenried von einer Naue kippte und im Vierwaldstättersee versunken war, ist am Montagmorgen aus dem Wasser gehoben worden. Bild: Nadia Schärli (Beckenried, 27. Januar 2020)

Sichtlich zufrieden zeigt sich Josef Waser von der Fanger Kran AG, der die Bergungsaktion geleitet hat. Es sei «super gut gelaufen», sagt er in die Mikrofone. Gefragt nach den grössten Gefahren sagt Waser selbstsicher: «Es passiert wenig, wenn man gut vorbereitet ist.» Am schwierigsten sei gewesen, «dass wir den Kran nie mit eigenen Augen gesehen haben». Man habe sich auf die Schilderungen und Aufnahmen der Taucher verlassen müssen. Mit einem kurzen Blick auf die geborgene Maschine sagt Waser: «Der ist Abbruch.» Ein grosser Schaden für die Fanger Kran AG. «Der Neuwert dieser Maschine liegt bei 1,3 Millionen Franken», sagt Verwaltungsratspräsident Fredy Fanger. Wer die Kosten tragen muss, steht noch nicht fest. Hinzu kommen die Bergungskosten, die sicher auch hoch sind, aber noch nicht genau beziffert werden können. Fanger schätzt, dass der Schaden am Kran höher ist als die Bergungskosten.

1500 Liter Treibstoff im Kran

Lob für die gelungene Bergung gibt es von Remo Kuster vom Nidwaldner Amt für Umwelt. Die Aktion sei sehr gut vorbereitet worden. «Im Kran befanden sich rund 1500 Liter Treibstoff, davon sind schätzungsweise 50 Liter ausgelaufen.» Diese umweltschädlichen Stoffe habe man gebunden und abgesaugt. Dass nicht mehr Treibstoff in den See gelangt ist, habe mit zwei Faktoren zu tun: Erstens konnten drei von vier Tanks unter Wasser erfolgreich abgepumpt werden. Zweitens spielte das Wetter mit. Bei einem Sturm hätte das verschmutzte Wasser über die Ölsperren schwappen können.

Mit der Bergung haben die polizeilichen Ermittlungen neuen Schwung erhalten. Bereits am Montag begann die Spurensicherung am Kran. Diese Spuren könnten Hinweise darauf liefern, weshalb die Maschine vom Nauen ins Wasser gefallen ist. Zwei Möglichkeiten stehen derzeit im Vordergrund: ein technischer Fehler oder menschliches Versagen.