Gondelbahn-Team führt Bikearena im Klewengebiet Seit Anfang Jahr werden die Tourist-Information und die Schalter der Gondelbahn Emmetten-Stockhütte zusammen betrieben. Ab 18. Mai wird zusätzlich die Bikearena Emmetten operativ vom Team der Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG geführt.

Die Bikearena Emmetten erstreckt sich von der Klewenalp bis hinunter an den See. (Bild: Christian Perret)

(pd/map) Die neue Lösung ist laut Valentino Tramonti, Präsident von Emmetten Tourismus, ein Schritt in die richtige Richtung. «Wir haben in den vergangenen Wochen diverse Gespräche geführt und sind überzeugt, dass die operative Leitung der Bikearena durch das Gondelbahn-Team gut gelingen wird», wird er in einer Mitteilung des Bahnunternehmens zitiert.

Die Bikearena in Emmetten wurde vor rund zehn Jahren gegründet und nahm laut Mitteilung eine Vorreiterrolle beim Bikesport in der Zentralschweiz ein. Das Angebot umfasst neben diversen Biketrails ein Mietcenter und Kurse. «Am Angebot soll grundsätzlich festgehalten werden», meint dazu Roger Joss, der Geschäftsführer der Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG. «Jedoch wollen wir verstärkt in der Kommunikation aktiv sein und unseren Bikegästen und den Besuchern vor Ort einen Service aus einer Hand anbieten und dies zu verlängerten Betriebszeiten.»

Bikeangebot der Region soll vorangetrieben werden

In Zusammenarbeit mit dem Projekt «Bike Zentralschweiz» wird die Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG die strategische Weiterentwicklung des Bikeangebots der Region Klewenalp vorantreiben, heisst es weiter. Insbesondere soll die Zielgruppen-Definition geschärft, die Servicekette, das Trailangebot und die Bewerbung des Bikeangebots der gesamten Region unter die Lupe genommen werden, heisst es in der Medienmitteilung weiter. Erste Schritte seien bereits unternommen worden.