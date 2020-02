Grosses Fest für die Kleinen in Hergiswil An der Kinderfasnacht - organisiert von den Altgnomen - in Hergiswil ging bei frühlingshaften Temperaturen die Post ab.

28 Bilder 28 Bilder Kinderumzug mit anschliessender Kinderfasnacht in Hergiswil, organisiert von den Altgnomen Hergiswil. Die Lopper Gnome sorgten für die richtige Stimmung am Umzug. Bild: Irene Infanger (Hergiswil, 24. Februar 2020)

Wenn am Güdismontag die Hauptstrasse in Hergiswil plötzlich frei ist von Autos, kann das nur eines bedeuten: Der Kinderumzug beginnt. Und so war es auch gestern. Bei strahlendem Sonnenschein und warmen Temperaturen standen neben den beiden heimischen Guuggenmusigen Lopper-Gnome und Schärbähufä vor allem die vielen kleinen und grossen Kinder mit ihren bunten und fantasievollen Kostümen im Mittelpunkt.

Von wilden Raubkatzen über Prinzessinnen und Hexen bis hin zu «gfürchigen» Piraten und lustigen Fabelwesen gab es allerlei zu sehen. Mittendrin im Getümmel waren auch zahlreiche in gelbe Westen gehüllte Bauarbeiter, welche die Baustelle für einmal verlassen durften. Es handelte sich dabei um 13 Kinder und ihre Betreuer vom Chinderhuis Nidwalden. Was lieben Kinder nicht mehr, als dem Treiben auf einer Baustelle zuzuschauen? Und nun waren sie selbst mittendrin.

«Ich habe die Fasnacht einfach mega gerne»

Zwei kleine Chämifeger freuen sich auf ihren Auftritt zuvorderst vom Tross. Bild: Irene Infanger (Hergiswil, 24. Februar 2020)

Angeführt wurde der bunte Umzug von zwei kleinen glückbringenden Chämifägern. Sie führten den Tross vom Gemeindehaus zum Schulhaus, wo schliesslich die Kinderfasnachts­party stattfand. Dort konnten sich die Kinder mit Würstli, Brot und Tee stärken, mit dem Zügli fahren und sich schminken lassen. Die ausgelassene Stimmung genossen auch die drei Freundinnen Daria, Anastasia und Jamie. «Ich habe die Fasnacht einfach mega gerne», meinte Anastasia der Clown, während Giraffe Daria sie das erste Mal erlebte. «Ich bin ja schliesslich erst seit einem halben Jahr hier.» Kaum gesagt, zogen die drei Mädchen mit lautem Lachen wieder weiter und genossen das Treiben beim Chilezentrum. Eine Kinderfasnacht, die einmal mehr von den Altgnomen mit viel Herz umgesetzt wurde.